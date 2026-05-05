吳宜澤桌球世錦賽登頂　奪冠背後是慈父賣樓、身兼三職的豪賭

北京時間5月5日，2026年世界桌球錦標賽決賽在謝菲爾德克魯斯堡劇院上演，22歲中國選手吳宜澤以18比17險勝英格蘭名將梅菲，成為世錦賽史上首位「00後」冠軍。吳宜澤登頂背後，是父親吳杰品一場長達15年的豪賭，從賣出家中唯一住房，到身兼多職、靠板藍根硬抗疲勞，再到遠赴英國蝸居地下室，吳杰品的默默付出為兒子鋪就了通往世界之巔的路。奪冠後，吳宜澤特別感謝父母支持，「他們才是真正的冠軍。」



吳宜澤奪冠後與父母合影。（微博＠世界斯諾克巡回賽）

吳宜澤奪冠。（新華網）

砸鍋賣鐵的豪賭 關店賣樓全職陪練

綜合《新華網》、《新京報》報道，2003年出生於甘肅蘭州的吳宜澤，7歲時已展露驚人的桌球天賦。當時在蘭州經營古董店的吳杰品，僅看了兒子打球幾分鐘，便做出了一個旁人眼中的瘋狂決定，關閉經營多年、收入穩定的古董店，全職陪兒子練球。

在中國，職業桌球路往往是「家庭式培養」豪賭。為了支撐兒子的訓練，吳杰品帶兒子跑遍全國參加比賽。13歲那年，吳宜澤在國內同齡段已難逢敵手，為了尋求更高層次的訓練，吳杰品毅然賣出全家在蘭州的唯一住房，帶着賣樓的所得款項南下東莞，讓兒子入讀丁俊暉桌球學院。

吳宜澤和父親吳杰品。（網絡圖片）

5月4日，吳宜澤在2026年桌球世錦賽決賽中。（新華社）

一日兼三職 靠板藍根硬抗的「超人」父親

吳宜澤每年的學費高達十多萬，存款很快見底。為了不讓兒子的訓練中斷，吳杰品化身「拼命三郎」，每天同時打3份工：白天在電子廠搬運重物，晚上開網約車至凌晨，凌晨3時半再趕往物流園卸貨。

那段日子，吳杰品每天僅睡3至4小時，體力透支時便靠板藍根硬抗。原本壯年的他快速衰老，白髮如雨後春筍般湧現，但他從未在兒子面前喊過一聲苦。

吳宜澤父親吳杰品（左）。（微博@圈外八卦體育）

5月4日，吳宜澤的父母在頒獎儀式上為吳宜澤披上國旗。（微博＠世界斯諾克巡回賽）

赴英住地下室 借貸30萬背水一戰

2019年，吳宜澤面臨職業生涯的關鍵節點——前往英國謝菲爾德深造，為此吳杰品借遍親友和貸款湊夠30萬讓兒子出國。

在英國，為了省錢，兩父子蝸居在謝菲爾德一間簡陋、潮濕且沒有窗戶的半地下室，兩個人擠在一張狹窄的床上。為了讓兒子能吃飽、能訓練，吳杰品在當地做散工，做廚師、修水管，甚至自學了修理球杆及更換皮頭的技術。吳宜澤曾經公開表示：「我從小到大球杆的皮頭都是爸爸換的，那上面有我們的感情。」

吳宜澤和父親吳杰品。（微博@圈外八卦體育）

即使吳宜澤職業生涯曾遇低谷，吳杰品也從未抱怨或施加壓力，而是陪伴兒子渡過難關，他默默的付出終於得到回報，吳宜澤去年在南京國錦賽上奪得職業生涯首冠，如今更成為世錦賽冠軍‌‌。