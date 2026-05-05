中國學生到海參崴參加俄國衛國勝利日遊行　網民嘆難以理解｜有片

俄羅斯衛星通訊社援引當地政府消息，為慶祝俄羅斯衛國戰爭勝利81周年，5月3日海參崴（俄羅斯稱符拉迪沃斯托克）舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。



為慶祝衛國戰爭勝利81周年，5月3日海參崴（俄羅斯稱符拉迪沃斯托克）舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。（俄羅斯衛星通訊社）

公開資料顯示，海參崴（符拉迪沃斯托克）位於亞歐大陸東北部，是俄羅斯太平洋沿岸最大港口城市，也是俄羅斯太平洋艦隊司令部所在地。海參崴在清朝時為中國領土，1860年11月《中俄北京條約》把包括海參崴在內的烏蘇里江以東地域，割讓給當時的俄羅斯帝國。

為慶祝衛國戰爭勝利81周年，5月3日海參崴舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。（俄羅斯衛星通訊社）

影片畫面顯示，數十名中國兒童身穿仿新四軍軍服參加兒童遊行，報道稱，共計有1500名來自中國和老撾的一年級小學生首次參加遊行。

俄國濱海邊疆區行政長官奧列格·科熱米亞科稱：「今天，閱兵式走向了國際化。來自中華人民共和國和老撾的孩子們與你們並肩行進，這具有非常重要的象徵意義，因為偉大衛國戰爭的英雄們當年為了孩子們的未來，為了他們生存、學習、交友和幸福的權利而戰。」

對此，中國內地網民反應兩極，有網民認為，海參崴自古是中國領土，由於各種歷史遺留問題而遲遲未能收回，因此對此舉感到難以理解，拒絕接受，並堅決反對以中俄友誼為由而遺忘俄羅斯的侵略行徑。

為慶祝衛國戰爭勝利81周年，5月3日海參崴舉行了兒童遊行。其中，來自中國和老撾的1500名一年級小學生首次參加遊行。（俄羅斯衛星通訊社）

另有網民認為，俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日的活動內容是反法西斯，中、美、俄、英、法在二戰期間是盟國。二戰盟友慶祝勝利，中國允許一些學生去參加，有何不可?