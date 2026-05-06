指揮屏打厚格！解放軍測試神秘末端反導系統　能攔截極快速無人機

近日，中國海軍試訓部隊在渤海某海域完成某新型末端防空反導武器系統定型試驗任務。官方尚未透露該武器的具體型號和參數，值得注意的是，央視的報道中顯示指揮控制中心的屏幕也打滿馬賽克（打格仔），該武器系統或為高度機密。



央視《國防軍事》報道，本次測試模擬多架無人靶機隱蔽突防，模擬實戰化強敵來襲態勢，全面檢驗該型武器在複雜電磁環境和超低空突防條件下的攔截能力。

該測試全面檢驗該型武器在複雜電磁環境和超低空突防條件下的攔截能力。（影片截圖）

影片畫面顯示，靶機幾乎是緊貼着海面飛行，速度極快，但最後被攔截彈從空中俯衝下來成功攔截。目前，官方尚未透露該武器的具體型號和參數，值得注意的是，該武器系統或為高度機密，影片中指揮控制中心的屏幕也打滿格仔。

值得注意的是，該武器系統或為高度機密，影片中指揮控制中心的屏幕也打滿格仔。（影片截圖）

目前，中國海軍主力艦艇主要配備海紅旗-10（HHQ-10）近程防空導彈，通常和H/PJ-12型7管30mm近防炮（730近防炮）、H/PJ-11型11管30mm近防炮（1130近防炮）配合作戰，組成遠近兩道末端防火牆。

海紅旗-10h的性能先進，技術成熟，可以有效攔截目前世上的各種類型反艦導彈從海上、空中和陸地對自身發起的飽和攻擊。有中國軍迷推測，本次測試的武器或為海紅旗-10的升級款。

93閱兵中展示的海紅旗-10艦空導彈，但只在主席檢閱部隊的時候有過一個匆匆而過的鏡頭。（網絡圖片）