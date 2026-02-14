深圳百億黃金交易平台杰我睿爆煲後　深圳禁黃金高槓桿交易

深圳線上黃金私盤「杰我睿」年前爆煲，有消費者既無法提取已購黃金，也無法將寄存的金料變現。據傳「杰我睿」所涉金額達133億（人民幣，下同），受害用戶達15萬人亦有港人，他們在線上線下聚集抗議，惟維權微信群組被封禁，更在水貝爆發警民衝突。



深圳市地方金融管理局近日則發布公示，明確規定企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動，以及以黃金託管、租賃、回購等為名、承諾「保本付息」固定收益回報的非法集資行為。



據此前報道，1月28日，羅湖區發布官方通報稱，表示掌握杰我睿經營異常的情況，已成立工作專班核查事件，並與督促企業履行主體責任；同時稱，杰我睿負責人和管理人員正積極與投資人展開溝通、資產梳理和兌付等工作。1月31日，羅湖專班再發通告表示，杰我睿公司已啟動線上線下簽約兌付；且初步結果顯示，網傳金額明顯誇大。

此外，杰我睿代表律師向線下前來的用戶發放「和解協議書暨刑事責任諒解書」。據小迪和現場受害者介紹，若簽署該協議，他們只能拿到除利潤之外，本金2折的兌付款項，受害者表示將繼續上訴和尋法律途徑解決問題。

水貝是深圳黃金集散地。

深圳禁黃金高槓桿交易

據《第一財經》報道，深圳市地方金融管理局2月13日發布公開提示，明確企業不得違規開展黃金預定價交易、槓桿交易、延期交易等非法黃金交易活動，以及以黃金託管、租賃、回購等為名、承諾「保本付息」固定收益回報的非法集資行為。

深圳市地方金融管理局提示稱，企業不得違規通過微信群或小程序、APP、網站等互聯網平台，以黃金回收和預定價買賣料名義，允許客戶繳納保證金鎖定黃金價格，後隨金價波動按價差結算，允許平倉離場，未實際開展黃金實物交割。

此外，企業不得違規開展黃金委託投資等活動，如誘導消費者購買黃金實物後，不提取實物轉而開展黃金委託投資等非法金融活動。

報道指，深圳水貝的一些貴金屬企業，以黃金交易為名，行「類期貨交易」之實。投資者僅需支付低至2.4%的定金即可參與高槓桿交易，部分平台更將此類業務向散客開放。

在預定價交易機制下，投資者若「看空」金價，可選擇「約價回收」。例如，約定以830元人民幣（下同）/克的價格在未來賣出黃金，若屆時金價跌至800元/克，投資者每克可賺取30元差價。去年9月，民間預定價平台上僅需約2,000元定金，就能鎖定100克黃金交易，槓桿高達40倍。

為何選擇私盤交易？社交信賴取代牌照監管

據了解，在深圳水貝黃金市場，「杰我睿」並非傳統意義上的金店或珠寶品牌，也並非持牌的黃金公開交易平台。在水貝業者眼中，這家公司只是「水貝很多這樣的私盤」的其中一個。

「杰我睿」借助社交平台發布廣告，宣傳「靈活交易、高價回收低價賣出、免工費加工」等誘人條件，用一個拉一個的方式，邀請消費者加入微信群組，再註冊成為「杰我睿」線上平台的用戶，通過線上進行交易。「杰我睿」的法人張志騰本人在小紅書擁有近7萬粉絲，更自稱是一個熱愛分享珠寶知識，喜歡健身的水貝珠寶人。他亦會在微信群組像朋友一樣與消費者直接對話，以及發布自己的身份證、營業執照、實體店照片等，獲取消費者信任。

從河南鄭州來深圳報警維權的寶媽小迪表示，自己陸陸續續在杰我睿投入了100萬左右的現金和金料。

杰我睿用戶1月底在水貝抗議 現場疑爆發警民衝突⬇️

+ 8

律師分析杰我睿或以「非法經營」兜底

杰我睿爆煲前，曾有網民在網絡發布一封公開信，指杰我睿爆雷涉款133億元，及15萬個家庭。並有來自全國各地的消費者在信中表示，在深圳市水貝珠寶市場遭遇有組織、模式化的詐騙行為，涉及企業眾多、金額巨大、受害者遍布各地。

信中更指，該公司長期以「高價回收黃金、白銀」為誘餌，誘騙客戶將貴金屬寄送至其線下門店或通過其小程序進行充值交易，隨後拒不付款、關閉門店、中斷客服，造成大量受害人血本無歸。

許多用戶將「杰我睿」事件認定為「詐騙」。

對此，律師陳天浩表示，杰我睿事件性質可能符合變相吸收公眾資金的特徵。至於是否進一步構成詐騙類犯罪，關鍵在於其主觀上是否存在非法占有目的。從平台在出現兌付困難後的一系列舉措，例如負責人在直播中單方面渲染困境、隨後無預警地關閉提現通道，並設置形同虛設的極低兌付額度來看，其行為有虛構事實、拖延乃至拒絕返還資金的重大嫌疑，為認定非法占有目的提供了依據。然而，最終的司法定性，仍有待公安機關通過偵查，查明其資金是否被用於個人揮霍、抽逃轉移或違法犯罪活動等核心事實才能確定。

律師冷勇達則分析，杰我睿案件大概率會以「非法經營罪」兜底，「根據我們法律規定，若沒有資質從事期貨交易，或者金融交易，就涉及到非法經營的問題。從杰我睿的整個經營來看他肯涉及這方面（無資質）的行為，所以這個可能會是一個兜底的罪名。」

目前深圳警方亦未就「警員為杰我睿背書」「家長監督」等情況，回覆公眾質疑。