北京男醉酒後堅持揸電單車歸家　自炒6次頭部受重創身亡

北京電視台報道，11月11日，北京一名男子和同事聚餐飲酒後執意自行騎車回家，在路程中摔倒6次，最後一次摔倒時頭部遭受重創，搶救無效身亡。



男子多次摔倒。（北京電視台）

11月10日，北京一名男子馮某與同事聚餐，4人共飲了兩瓶半白酒，馮某還點了一瓶啤酒混飲。聚餐結束後，同事發現馮某醉酒，於是勸說他叫車回家，但馮某表示「騎電動自行車沒事」，執意自行騎車歸家。

在5.3km的路程中，馮某便失控摔倒了6次，但其每次摔倒時都抱着「再騎一段就到家」的僥倖，最終於11月11日凌晨撞上路緣石第六次摔倒，導致肋骨、鎖骨骨折，同時又因頭盔脫落令頭部遭受重創，搶救無效身亡。經抽血式酒精檢測，馮某體內每百毫升血液中的酒精含量高達269毫克，是醉駕標準3倍多。

目前北京交管部門已將電動自行車、自行車騎行人納入酒駕篩查範圍，飲酒騎行將被批評教育，醉酒騎行將面臨50元罰款。