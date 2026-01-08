湖南3男劫殺電單車司機　潛逃30年落網　法院開審家屬盼討回公道

1994年，3名男子在湖南婁底市搶劫電單車並殺害時年27歲的車主李某平，被害人身中80多刀，十指幾乎全被砍斷。3名疑犯潛逃30年，至2024年3月落網。

2026年1月8日，該案開庭審理。受害人家屬表示，希望這場遲來的審判，能夠彌補一家人多年來承受的巨大創傷。



綜合《新黃河》《揚子晚報》報道，被害人女兒李女士稱，1994年4月15日晚，父親一夜未歸，第二天清晨在一土坑中被發現遇害。當時，她尚不滿兩歲，母親懷孕4個月。

被害人李某平，被殺害時身中80多刀。（新黃河）

車主身中數刀被無辜殺害 一家老小家破人亡

「我爸爸是做摩托車拉客生意的，車還是借親戚的6000多塊錢（人民幣）買的」。李女士說，當時父親身中數刀，她們一直以為是仇殺或婁底本地人作案，加上當時沒有監控，很難找到兇手。

被害人的妹妹則透露，當年親眼看到哥哥身上有80多處傷口，眼睛、鼻、嘴巴、耳朵兩側都有對稱傷口，疑似死後補刀。李某平的手指幾乎被砍斷，只剩一點皮肉連着。

婁底市三工區公交站，是當年的殺人案發地。（極目新聞）

李女士稱，父親去世後，家庭失去全部收入來源，母親獨自到廣東打工寄錢回來撫養兒女。姐弟分別寄養到不同的親戚家裏，上學期間在幾個姑姑家輪流住。嫲嫲生前一直為父親被殺喊冤，臨終神智不清時，還對着弟弟叫父親的名字。

疑犯逃亡30年結婚生子 幸福的背後是恐懼

案發後，3名疑犯開始長達30年的逃亡生涯。戴某某逃往內蒙古包頭市，何某某藏匿於湖南寧鄉市，鄭某某則隱匿於湖南湘西自治州。

2023年底，外地警方移交一條線索，有人舉報當年婁底某廠的工人夥同有寧鄉口音、外號叫「虎伢子」的人在婁星區搶劫電單車並將車主殺害。專案組民警將疑犯鎖定為鄭某某，其寧鄉親戚為戴某某，「虎伢子」則是何某某。2024年3月30日，3人被拘捕。

3人改頭換面，結婚生子，過着普通人的生活，但內心始終處於恐懼之中。鄭某某落網後表示，「每次我看到警察、警車，都害怕得冷汗直流」。

李女士和父親（右一）合影。（新黃河）

3人預謀搶劫 車主反抗後遭殘忍殺害

戴某某在審訊中供述，當晚他與何某某搭乘受害人李某平的電單車到預謀地點搶劫，鄭某某則在別處等候會合。下車後，兩人拒絕付款，戴某某掏出兇器威脅李某平。

嫌疑人指認殺人現場。（婁星公安）

李某平激烈反抗，雙方發生打鬥，衝突中戴某某殺害對方，自己臉上也受傷，3人隨後搶走電單車逃離現場。鄭某某稱，對他而言，落網反而是一種解脫，「這麼多年，我躲來躲去，終究還是沒能躲過去」。

遲來30年的審判 家屬盼討回公道告慰亡靈

2025年12月，受害人家屬收到法院傳票，該案定於2026年1月8日上午9時在湖南婁底中級人民法院開庭審理。此時，距離案發已過去30多年，疑犯鄭某某在開庭前離世。

李女士表示，她和弟弟希望這場遲來的審判，能夠彌補一家人多年來承受的巨大創傷，「對我們而言，這不僅是一場法律審判，更是為父親討回公道、告慰奶奶在天之靈的機會」。