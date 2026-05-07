16歲女玩懸崖鞦韆亡　專家揭非｢沒綁緊｣：設計差　疑員工操作失誤

5月3日，四川廣安華鎣市瑪琉岩瀑布風景區發生致命意外，一名16歲女遊客在體驗景區懸崖鞦韆項目時意外墮落死亡。



目前官方並未說明該事故發生的原因。有專家看完事發影片後指，很大可能因員工現場操作失誤，提前觸發分離裝置，才導致死者意外墮落撞岩，並非因為繩索「沒綁緊」；又有專家指該項目的設計不合理，導致意外發生。



涉事懸崖鞦韆所用的釋放器為老舊型號。（紫牛新聞）

疑工作人員失誤提前觸動分離器釀禍

綜合《揚子晚報》和《紫牛新聞》報道，一名熟悉該項目運作的專業人士指，影片看到死者離開平台約一米遠時，上方滑輪出現『卡頓』，隨後她立即墜落，應是工作人員提前觸發分離器，造成失誤。

專業人士解釋，在以安全繩及其懸掛的遊客長度為半徑的弧度裡，只要沒有障礙物都是安全的。但這宗事故中，很大可能是工作人員未等到滑輪將女孩帶至安全分離點，誤觸發分離繩，導致死者未在安全繩半徑範圍裡被釋放，因此撞到下方岩石受傷身亡，不像是外界說的安全繩未拴緊導致的墜亡。

女子身子越過欄桿處之後，其背上的繩索忽然脫落，導致女子從高處墮落。（大風新聞）

女子從高處墮落。（大風新聞）

專家：設備老舊 設計不合理

一位上個月體驗過懸崖鞦韆的遊客稱「當時覺得還蠻專業的」，他說工作人員會仔細檢查裝備是否穿戴完好，之後被慢慢拉到半空中，等拴在身上的鞦韆繩收直了，工作人員會安全卡扣，接着倒數三二一，接着便以一個合適的角度俯衝下去。

然而一名從事該行業多年的的笨豬跳教練稱，該款懸崖鞦韆的導軌釋放器為老舊型。他說，用「沒綁緊」來定義事故原因並不準確，實際是鞦韆設計不合理、設備老舊及人員操作不當共同導致。

圖為高空鞦韆新型的釋放器。（紫牛新聞）

這名笨豬跳教練說，首先從鞦韆設計上看，鞦韆設備和崖壁之間沒有安全的冗餘，而且設備整體建在一個斜面上，下降時繩子會擺盪，容易觸底，導致人和岩壁間發生碰撞。

接着是鞦韆導軌的釋放器型號比較老舊，這類設備一般是用來釋放物品的，承重力有限且安全性低，用於載人存在巨大隱患。

最後是工作人員的操作，他也認為，鞦韆導軌很長，需將人送到比較遠的位置才能釋放，但遇難女子尚未到達安全釋放點時，工作人員為了避免過長的繩子鈎到護欄，將多餘的繩子向外放，就導致繩索未能及時回收到位，再加上釋放器發生脫落，最終女子意外提前墜落。

他認為，如果釋放繩能遠離操作者平台，不人工干預，待確認好遊客狀態再由工作人員拉一下，這樣能提升鞦韆安全性。另外他也稱，一個合理且安全的高空鞦韆設計應留出足夠的安全冗餘和應對人為失誤的操作空間，而非全程由人工操作，否則事故概率將大幅上升。

同時報道也指，除了設備問題，景區的應急速度亦遭到強烈質疑。有網民爆料，景區沒有急救措施，事發後工作人員當時需下山拿擔架，死者在地下躺了差不多半個小時，在送出景區門口時就「沒氣了」。