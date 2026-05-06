五一．有片｜杭州景區遊客戴枷鎖遊街示眾　網民批：對歷史不敬畏

五一長假期間，杭州宋城主題公園推出了多項沉浸式互動體驗項目，其中一項戴木枷鎖集體「流放」的項目引發熱議，部份網民認為新穎，也有人質疑其缺乏對歷史的敬畏。



大批遊客排成一列，脖子和手被木枷鎖扣住，裝扮成古代犯人被羈押模樣。（網絡影片截圖）

據網民發布的影片顯示，在杭州宋城，大批遊客排成一列，頸部和手被木枷鎖扣住，裝扮成古代犯人被羈押模樣，跟著園內幾名NPC「遊街示眾」。更有遊客直接坐上「囚車」，被NPC拉著走，引起許多路人圍觀。

影片引發網民熱議，有人表示時代變了，「現在年輕人有自己的玩法」，也有人說「不理解」、「不太接受」、「有些事還是抱有敬畏之心比較好」。還有網民為該項目提供建議：「要是再加上扔雞蛋和扔白菜的環節，體驗感直接拉滿」。

杭州宋城。（網絡圖片）

據公開資料顯示，宋城地處杭州之江旅遊度假區，是杭州第一個大型人造主題公園、全國最早的宋文化主題公園。宋城景區內東街、西街、市井街、風花巷等街衢縱橫，一派繁華的宋韻景象。其主要景點有怪街、市井街、清明上河圖電影館、聊齋驚魂鬼屋等，二期工程新增了梁山好漢遊樂區、失落古城高科技體驗區、四大佛窟三個主題遊樂區。

2000年，宋城列入國家「AAAA級」旅遊景區。2010年入選浙江省首批非遺旅遊景區。2021年，宋城入選第一批國家級夜間文化和旅遊消費集聚區名單。

點擊看更多杭州宋城景區圖片：