中國船東油輪於霍爾木茲海峽遇襲　外交部：暫未收到有傷亡情況

內媒報道，一艘由中國船東擁有的大型成品油輪，5月4日在霍爾木茲海峽入口處遭到襲擊，船隻甲板起火，被襲時該船標有「CHINA OWNER & CREW」（中國船東及船員）字眼。



5月8日外交部發言人林劍回應有船隻在霍爾木茲海峽遇襲一事。林劍表示，根據目前掌握的情況，相關遇襲船隻系馬紹爾群島籍，船上有中國籍的船員。截至目前，該船隻未報告有船員傷亡的情況。



林劍說，霍爾木茲海峽是用於國際航行的海峽，中方對大量船隻和船員受戰事影響、被困海峽深表關切，認為儘早恢復海峽通行暢通、維護民用船隻和船員安全，符合地區國家和國際社會共同利益。中方呼籲各方採取切實舉措，避免海峽局勢惡化。中方願同國際社會一道為止戰促談、推動海峽局勢降溫繼續作出努力。

圖為2026年5月4日，伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）附近霍爾木茲海峽上的船隻。（Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

據此前報道，內地財新網5月7日報道，一艘由中國船東擁有的大型成品油輪，5月4日在霍爾木茲海峽入口處遭到襲擊，船隻甲板起火。被襲時該船標有「CHINA OWNER & CREW」（中國船東及船員）字眼。

圖為2026年4月22日，阿曼穆桑達姆省（Musandam）對出霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶。 （Reuters）

報道指出，中國油輪遇襲位置在阿聯酋阿爾傑爾港（Al Jeer Port）外海。有知情的船東人士透露，這是首度有中國油輪遭到襲擊，並坦言這在「心理上非常難以接受」。