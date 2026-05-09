受賄數額特別巨大退休7年照查 江西省政協原副主席胡幼桃被公訴
撰文：許祺安
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江西省政協原黨組成員、副主席胡幼桃涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對胡幼桃作出逮捕決定，並指定由浙江省溫州市人民檢察院審查起訴。近日，溫州市人民檢察院已向溫州市中級人民法院提起公訴。
檢察機關起訴指控，胡幼桃利用擔任江西省發展計劃委員會副主任，江西省財政廳黨組書記、廳長，江西省地稅局黨組書記，江西省副省長，江西省政協副主席等職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。
公開信息顯示，胡幼桃，1955年4月出生，江西萍鄉人，1986年6月加入共產黨，1971年2月參加工作，大學學歷，江西財經學院貿易經濟專業畢業。
胡幼桃曾任江西省發改委副主任，江西省財政廳黨組書記、廳長，江西省省長助理等職。
2010年，胡幼桃升任江西省政協副主席，2012年任江西省副省長，2015年再任江西省政協副主席，直到2018年1月卸任。退休7年半後，胡幼桃被查。
據中央紀委國家監委網站2025年6月19日消息，胡幼桃涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。同年12月16日，胡幼桃被開除黨籍，中紀委通報稱其對抗組織審查；縱容默許親屬利用其職權謀取私利，搞權色、錢色交易；違規干預和插手執法活動；與私營企業主大搞權錢交易，利用職務便利為他人謀利，並非法收受巨額財物。
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