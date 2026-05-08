受賄逾1.89億　重慶政法委原書記陸克華一審被判死緩

5月8日，四川省瀘州市中級人民法院一審公開宣判，重慶市委原常委、政法委原書記陸克華受賄罪成，被判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的陸克華受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



重慶市委原常委陸克華受賄罪成，一審被判死緩。（央視新聞）

經審理查明，1997年至2024年，陸克華利用擔任原建設部房地產業司市場管理處處長、住宅產業化促進中心主任，住房和城鄉建設部城市建設司司長、副部長，重慶市政府副市長，重慶市委常委、市政府副市長，重慶市委常委、政法委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為他人在工程承攬、項目評審、資質審查等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣1.89億餘元。

瀘州市中級人民法院認為，陸克華的行為構成受賄罪。陸克華受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述自己罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的絕大部分受賄事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄所得財物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。