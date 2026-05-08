台立法院三讀通過軍購特別條例　預算金額7800億元「分兩批編列」

台灣立法院今日（5月8日）三讀通過軍購特別條例，經過表決通過國民黨、民眾黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計7800億元（新台幣，約合1946億元港幣），比原先台灣行政院提出的1.2萬億新台幣版本減少4700億元新台幣。



該版本預算分兩批編列，已公布的5項軍售下修為3000億元（新台幣，約合748億元港幣），美方若在條例施行後一年內同意出售新一批防空飛彈等4項軍售，預算上限4800億元(新台幣，約合1200億元港幣)。



國民黨發文稱是「替民眾看緊荷包」（Facebook@國民黨）

台媒《聯合報》報道指，根據國民黨和民眾黨針對軍購特別條例提出的修正動議，第一批預算為明定採購項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬斯（HIMARS，台稱海馬士）多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項；預算上限3000億元。

第二批預算則是，美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣4800億元。

台灣亦向美方購入海馬斯多管火箭系統（HIMARS），以強化跨區增援及源頭打擊能力。（維基）

三讀條文也規定，台灣行政院應於條例通過後一個月內，針對過去五年軍事採購之項目、金額、效益與到貨情形，以及採購項目如何提升聯戰效能等向立法院提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案：立院同意後，行政院應於兩個月內將第一批特別預算送交立院審議。

國民黨黨團在臉書發文稱，國民黨始終支持軍購、捍衛國防，但立法院身為監督政府的角色，需要為人民看緊荷包，不讓所有人的納稅錢白白浪費掉。文中提到，民進黨提出的1.25萬億特別預算，「內容不清不楚，就像空白支票，打著保衛台灣、堅守國防的招牌，就想混水摸魚，反而拖延了對美軍購的進程」。

鄭麗文則表示，國民黨與民眾黨負責任守住國會運作的基本原則與底線，「我們不讓台灣的國會淪為橡皮圖章，讓國會真正專業化，也守住民主價值」。

對於軍購預算上限由新台幣1.25萬億降為7800億元。民進黨發言人李坤城則表示強烈遺憾，他表示，台灣軍購特別條例自行政院2025年11月正式提出後，在野黨先是在程序委員會超過10次封殺、朝野協商4次破局，期間更造成3項發價書到期，讓美方破例延期。如今海馬斯多管火箭系統若未在5月底前如期付款，全案就將被撤銷。

台灣對美採購的「海馬斯」多管火箭系統最快2024年底開始交付，屆時亦須更完善的戰術信息鏈路系統，精進聯合作戰成效。（美國陸軍網站）

李坤城稱，在野黨對軍購特別條例的態度始終拖延、阻擋，甚至還出現黨內意見不一，引發內訌，如今抵擋不住多數民意壓力，才通過打6折的版本。這不僅是金額打折，而是對於完整防衛台灣系統的打折。