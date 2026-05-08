湖南煙花廠爆炸37死 　國務院成立特別重大事故調查組

《央視新聞》報道，5月4日16時43分許，湖南省長沙市瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司發生特別重大爆炸事故，截至5月8日12時，事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人。



5月8日，據國家有關法律法規規定，國務院成立事故調查組，對湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司「5·4」特別重大爆炸事故進行調查。據此前報道，5月5日國務院已成立事故調查組，查清事故原因和責任，嚴肅追責問責。



5月5日凌晨，救援隊伍在湖南長沙瀏陽市官渡鎮事故現場救援（無人機照片）。（新華社）

會議開始前全體肅立默哀

5月8日下午，國務院湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司「5·4」特別重大爆炸事故調查組召開第一次全體會議。國務院事故調查組組長、應急管理部部長張成中主持會議，通報調查安排、提出工作要求。

會議開始前，與會同志全體肅立，向湖南長沙瀏陽市華盛煙花製造燃放有限公司“5·4”特別重大爆炸事故遇難者默哀。

會議強調，要按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，把事實查清楚、把問題查清楚、把責任查清楚，以高度的政治責任感做好事故調查工作。同時，會議要求地方政府深刻汲取教訓，採取果斷措施加強煙花爆竹安全監管，舉一反三抓好重點行業領域隱患排查整治，堅決防範遏制重特大事故。

5月5日，在湖南長沙瀏陽市拍攝的事故現場（無人機照片）。（新華社）

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