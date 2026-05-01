深圳樓市新政釋放活力　超50家房企業參展｢好房節｣　特設深港專區

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。這次以「活力深圳 宜居未來」為主題的一站式購房展，是4月29日深圳市住房限購及住房公積金貸款政策優化調整後的第一個市區聯動的大型房展活動。活動現場人氣火爆，充分展現出政策落地後的市場活力。



今天是五一長假的第一天，陸續前來主會場逛展諮詢的市民絡繹不絕。既有剛需置業青年單獨前來諮詢戶型、測算購房預算，也有不少改善型家庭攜親友一同到場，在各大房企展位前查看項目資料。工作人員一對一細緻講解區位配套、戶型格局、價格優惠及新政利好。「10+1」區分會場活動也分別在各大商圈、市政公園及一些大型樓盤售樓現場同步啟動。全市共有50多家房企、超100多個優秀項目集中亮相。

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。（香港01 鄭寧）

50餘家品牌房企集中亮相 掀起深圳新一輪置業熱潮

這次活動由深圳市住房和建設局指導、深圳廣播電影電視集團主辦、全市「10＋1」區住房和建設局協辦。在主會場現場，主辦方還正式宣布「深圳好房節發展聯盟」正式成立。聯盟由市住建局指導，深圳廣電集團聯合房地產上下遊優質企業共同發起組建，深圳市安居集團有限公司、福田投控金地環灣城、深圳市錦新明集團有限公司、深愛居裝飾集團及深圳廣電集團獲評首批聯盟發起單位並獲授牌。

主會場匯聚深圳安居集團、深鐵置業、深業集團、京基集團等多家品牌房企參展，集中展示福田投控金地環灣城、碧海玖號花園、信義金御半山·瓏門等優質樓盤項目，是今年以來深圳規模最大、官方支持力度最強、媒體資源最集中、產業鏈參與最全面的房地產促消費、穩市場、惠民生重點活動。活動期間，50多家參展房企紛紛推出多重現場福利，讓廣大置業者切實享受到樓市新政紅利與購房實惠。

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。（香港01 鄭寧）

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。（香港01 鄭寧）

從政策諮詢到裝修家居 一站式搞定看房入住

除了實打實的購房優惠，主會場活動現場還設立多元特色功能服務專區，設有深圳市住房公積金管理中心參與的政策諮詢專區，招商銀行深圳分行以及中、農、工、建、交、平安等金融機構入駐的金融賦能專區，中原地產、樂有家、貝殼找房及深愛居裝飾集團參與的置業服務專區，以及華為鴻蒙智家、京東參與的智能家居專區。

值得一提的是，本次好房節在政策諮詢專區特別設置深港服務諮詢點，聚焦香港居民在深置業安居需求，整合優質房源介紹、灣區置業政策、通關生活配套等全方位資源，提供雙語諮詢、流程指引等專屬服務，簡化置業辦理流程，切實提升香港居民在深圳安居的便利度與幸福感。

「2026深圳五一好房節」今天（5月1日）上午，在寶安區歡樂港灣濱海公園雕塑廣場正式啟動。有市民遊客在現場諮詢。（香港01 鄭寧）

搭建置業服務新平台 深圳好房節發展聯盟將長效發力

主辦單位深圳廣電集團將充分發揮聯盟平台聚合優勢，攜手深圳品牌房企，依托「第一現場帶你探好房」 全媒體 IP，持續策劃推出科技企業購房專場、金融企業購房專場、品牌房企主題日等系列長效活動，搭建長效宣傳、持續拓客、穩定成交的行業合作平台，助力深圳房地產市場平穩健康、高質量發展，共築「住有宜居」 的民生幸福標桿。