雲南15歲女遭殺害14歲兇手判無期　父母告同場15名聚會飲酒者究責

2025年7月6日，雲南曲靖市15歲初中女生方某某參與聚會後，在回家途中遭時年14歲的同班男同學蔣某某意圖性侵並殺害，最後屍體被拖行200多米丟棄路邊。2026年4月28日，雲南省曲靖市中級人民法院一審公開宣判被告人蔣某某故意殺人、強姦一案，以故意殺人罪、強姦罪判處蔣某某無期徒刑，剝奪政治權利終身。宣判後，方某某家屬當庭向檢察院申請抗訴，檢察院已經受理。



據內地媒體報道，5月2日方某某家屬正式向檢察院撤回抗訴申請，接下來將轉向民事訴訟，向當日參與聚餐喝酒的15名未成年人追究責任。



雲南14歲仔欲性侵被拒殺女同學 家屬：曾試探鄰居是否目擊行兇

14歲少年圖姦不遂殺害女同學判無期徒刑 法院：未滿18不適用死刑

被害人方某某生前照。（紅星新聞）

宣判當日方某某媽媽情緒失控。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，方某某的家屬代理律師周兆成稱，鑑於被告蔣某某案發時未成年，無期徒刑已是法律頂格懲處，法律明確規定未成年人不適用死刑，繼續抗訴沒有改判的法律依據。

根據刑事訴訟法規定，刑事案件上訴期為十日，5月8日屆滿，截至目前被告人未提起上訴，一審刑事判決已生效。

他表示，方某某父母將正式啟動民事訴訟，追究案發當天15名聚會喝酒的未成年人責任。據了解，案發前這群青少年曾聚眾飲酒，儘管方某某本人及另一女生並未喝酒。

雲南14歲少年企圖強姦同學未遂，將其勒死棄屍路邊。（搜狐新聞）

14歲男犯案後將屍體棄置路邊。（搜狐新聞）

據方某某家屬提供的起訴書顯示，2025年7月6日下午，有十來個15歲左右的少年包括蔣某某，在一名村民的家裡耍樂，方某某被邀請前往，但她到場後覺得喝酒聊天無聊，遂提出回家。然而蔣某某護送方某某回家路上，欲強姦對方但遭到對方強烈反抗，最後掐住對方頸部致其死亡。