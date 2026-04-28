男子企圖強姦大嫂被捕　出獄後報復追殺大嫂誤殺路人　今執行死刑

撰文：許祺安
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1996年男子田永明因強姦大嫂趙姓女子被法院判刑，2002年田永明出獄後為報復趙女，嫌犯持刀闖入她家，趙女則從家中逃跑，遇到路人劉銘富見義勇為阻止，田永明用刀刺中劉銘富胸部等部位數刀，失血性休克死亡。

田永明後來追上大嫂趙女連刺她數刀，致趙某腹部、手臂等部位受傷，後被旁人阻止，趙某的傷勢被鑑定爲輕傷，田永明展開逃亡，潛逃20年後於2022年被捕。今年（2026年）2月3日，雲南省高級人民法院經再審，以故意殺人罪宣判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核依法核准田永明死刑。

4月28日，雲南省玉溪市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對田永明執行死刑。玉溪市人民檢察院依法派員臨場監督。執行前，田永明與其近親屬進行了會見。

田永明潛逃20年在長沙被捕。（紫牛新聞）

據此前報道，2022年11月，玉溪市中級人民法院一審以故意殺人罪判處田永明死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。田永明上訴後，鑑於刑事訴訟法「上訴不加刑」原則，雲南省高級人民法院於2025年10月26日作出「駁回上訴，維持原判」的終審裁定。

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

雲南省高級人民法院再審認為，原審被告人田永明置國家法律、社會倫理於不顧，刑滿釋放後仍不思悔改，再次行凶殺人，致一人死亡、一人輕傷。其主觀惡性極深，犯罪情節特別惡劣，人身危險性和社會危害性極大，罪行極其嚴重，且是累犯，應當從重處罰。原判認定事實清楚，定罪準確，但適用法律錯誤，量刑明顯不當，應予糾正，遂作出上述判決。

2026年2月3日，雲南省高級人民法院經再審，以故意殺人罪宣判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核依法核准田永明死刑。

田姓男子強姦嫂子後殺人未遂、出獄後洩憤又刺死見義勇為者。
玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

男子勇救路邊女子被嫌犯刺死　遺留三子被迫輟學決定向被救者求償

父親見義勇爲被殺家裏頓失經濟來源　劉先生：決定起訴當年被保護人

值得關注的是，被害人劉銘富因拯救田永明大嫂趙某而遇害，他的兒子劉先生透露，20多年前案發後，趙女僅給了他們家兩個罐頭和三包糖作為感謝，此後多年來再無任何聯繫，父親死後他們家的頓失經濟來源，母親患癌過世後，他們三個兒子只能被迫輟學打工維生。

劉先生表示，他希望能跟趙女求償130萬元（人民幣，下同），他說道，「趙某作為我父親付出生命代價保護的受益人，她的態度讓我感到寒心，我已於兇手歸案同年對她提起民事訴訟，要求其進行補償，等到再審塵埃落定後會推進相關流程。」

劉銘富見義勇為救助路邊女子反被刺死。（紫牛新聞）

劉先生指出，當年案發時他作為家中長子年僅17歲，兩個弟弟分別只有12歲和9歲，「父親的突然離世對我們家產生了巨大的影響，家裡的頂樑柱轟然倒下，還產生幾萬元的負債。這件事也改變了我們三兄弟的人生軌跡，在這件事發生後，我們三人都輟學了，與母親相依為命共同支撐起這個家。」

官方發布給劉銘富的榮譽證書。（紫牛新聞）

劉先生稱，雖然當年案發後父親受到當地縣、市、省三級見義勇為表彰，但在父親離世後沒過幾年，母親也因癌症離世，只剩他們三兄弟，他作為大哥，承擔起了照顧兩個弟弟的責任。

男子意圖強姦大嫂入獄　出獄持刀報復意外刺死熱心村民二審判死刑男子強姦大嫂未遂持刀報復　殺死見義勇為村民　一審判死刑再上訴
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