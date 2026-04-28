男子企圖強姦大嫂被捕　出獄後報復追殺大嫂誤殺路人　今執行死刑

1996年男子田永明因強姦大嫂趙姓女子被法院判刑，2002年田永明出獄後為報復趙女，嫌犯持刀闖入她家，趙女則從家中逃跑，遇到路人劉銘富見義勇為阻止，田永明用刀刺中劉銘富胸部等部位數刀，失血性休克死亡。



田永明後來追上大嫂趙女連刺她數刀，致趙某腹部、手臂等部位受傷，後被旁人阻止，趙某的傷勢被鑑定爲輕傷，田永明展開逃亡，潛逃20年後於2022年被捕。今年（2026年）2月3日，雲南省高級人民法院經再審，以故意殺人罪宣判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核依法核准田永明死刑。



4月28日，雲南省玉溪市中級人民法院遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，對田永明執行死刑。玉溪市人民檢察院依法派員臨場監督。執行前，田永明與其近親屬進行了會見。

田永明潛逃20年在長沙被捕。（紫牛新聞）

據此前報道，2022年11月，玉溪市中級人民法院一審以故意殺人罪判處田永明死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身。田永明上訴後，鑑於刑事訴訟法「上訴不加刑」原則，雲南省高級人民法院於2025年10月26日作出「駁回上訴，維持原判」的終審裁定。

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

雲南省高級人民法院再審認為，原審被告人田永明置國家法律、社會倫理於不顧，刑滿釋放後仍不思悔改，再次行凶殺人，致一人死亡、一人輕傷。其主觀惡性極深，犯罪情節特別惡劣，人身危險性和社會危害性極大，罪行極其嚴重，且是累犯，應當從重處罰。原判認定事實清楚，定罪準確，但適用法律錯誤，量刑明顯不當，應予糾正，遂作出上述判決。

2026年2月3日，雲南省高級人民法院經再審，以故意殺人罪宣判田永明死刑，剝奪政治權利終身，並依法報請最高人民法院核准。最高人民法院經覆核依法核准田永明死刑。

田姓男子強姦嫂子後殺人未遂、出獄後洩憤又刺死見義勇為者。

玉溪市中級人民法院。（紫牛新聞）

男子勇救路邊女子被嫌犯刺死 遺留三子被迫輟學決定向被救者求償

父親見義勇爲被殺家裏頓失經濟來源 劉先生：決定起訴當年被保護人

值得關注的是，被害人劉銘富因拯救田永明大嫂趙某而遇害，他的兒子劉先生透露，20多年前案發後，趙女僅給了他們家兩個罐頭和三包糖作為感謝，此後多年來再無任何聯繫，父親死後他們家的頓失經濟來源，母親患癌過世後，他們三個兒子只能被迫輟學打工維生。

劉先生表示，他希望能跟趙女求償130萬元（人民幣，下同），他說道，「趙某作為我父親付出生命代價保護的受益人，她的態度讓我感到寒心，我已於兇手歸案同年對她提起民事訴訟，要求其進行補償，等到再審塵埃落定後會推進相關流程。」

劉銘富見義勇為救助路邊女子反被刺死。（紫牛新聞）

劉先生指出，當年案發時他作為家中長子年僅17歲，兩個弟弟分別只有12歲和9歲，「父親的突然離世對我們家產生了巨大的影響，家裡的頂樑柱轟然倒下，還產生幾萬元的負債。這件事也改變了我們三兄弟的人生軌跡，在這件事發生後，我們三人都輟學了，與母親相依為命共同支撐起這個家。」

官方發布給劉銘富的榮譽證書。（紫牛新聞）

劉先生稱，雖然當年案發後父親受到當地縣、市、省三級見義勇為表彰，但在父親離世後沒過幾年，母親也因癌症離世，只剩他們三兄弟，他作為大哥，承擔起了照顧兩個弟弟的責任。