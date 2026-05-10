湖南煙花廠37死　黑火藥反覆引燃　倖存員工：見冒煙剛跑兩秒就炸

2026年5月4日下午4時43分左右，湖南瀏陽市官渡鎮的華盛煙花製造燃放有限公司發生猛烈爆炸，造成重大傷亡。據官方最新通報，事故導致37人死亡。據央視最新報道，涉事企業過去多次被監管部門查出安全隱患，今年1月更因「氧化劑與還原劑混存」被罰款1.5萬元。目前湖南省已要求全省煙花爆竹企業全面停產整頓。



湖南華盛煙花廠的火箭車間爆炸發生於5月4日下午4時43分左右，灰白色煙柱直衝百米高空，兩公里外民居玻璃被震碎。有田郊村村民向央視網記者憶述，其妻子正是該廠員工，當日她在封裝車間工作，突然看見隔壁火箭車間冒煙，「他們那些人一推門就猛叫，我一知道有事故要發生，拔腿就跑。跑了才兩秒鐘，後面就爆炸了。」

該村民稱，她趴地爬行逃生，身後另一個車間亦在兩秒後爆炸。她所在的車間當天共有十多人上班，其中兩人遇難。

村民憶述事發場景。（央視新聞）

爆炸引發巨大的衝擊波，距離爆炸核心區僅1公里的田郊村，多棟建築物窗戶被震碎，門框和玻璃窗框扭曲變形。村民胡偉生的家就在村口、距離工廠最近的位置，他的妻子事發當日正在廠內上班。胡偉生說，目前全家已搬到小舅子家中暫住，房子已無法居住。

據央視報道，在廠區另一塊核心區域，與核心爆炸區數百米外一片狼藉不同，該處仍可見煙花製造企業的痕跡。廠區總佔地約800畝（約75個標準足球場大小），成立於2000年，是當地老牌煙花企業。2024年生產總值約3000萬元人民幣，規模屬中等偏下，產品內銷佔四成、外貿佔六成。事發當日正值五一假期，但因承接出口訂單，大量員工仍正常到崗。

據《央視新聞》引述監管記錄，華盛煙花過去多次被查出安全隱患。今年1月16日，官渡鎮應急辦檢查發現，有作業人員在稱料間內將氧化劑和還原劑混存、盛裝、稱量。報道引述專家解釋，這兩類化學物質接觸後極易引發自燃與爆燃。當日企業被責令整改，並罰款1.5萬元，是今年以來鎮級20次檢查中處罰最重的一次。

去年5月8日，瀏陽市應急管理局東區執法中隊在對華盛煙花檢查前已作預告，仍查出7項違法違規行為或事故隱患。時任中隊長李劍平表示，火箭壓藥生產線有職工為圖方便，違反「少量多次勤運走」原則，「如果發生事故，它的爆炸半徑以及毀傷力就不一樣了」。當時企業被責令停產整頓至同月13日。

據系統記錄，過去四年多，市級及以下應急部門對華盛煙花進行了20多次檢查，結果均顯示「存在隱患」。李劍平解釋，煙花爆竹企業基礎條件薄弱，難以一步到位符合2022年發布的《煙花爆竹工程設計安全標準》，導致「反覆整改，卻一直與標準要求有差距」。

官方：現場存黑火藥反覆引燃 搜救難度大

事故發生後，國家主席習近平作出重要指示，要求全力救治傷員、查明原因、嚴肅追責。上周二（5日），長沙市政府召開記者會，市委副書記、市長陳博彰率官員默哀並公開致歉，稱「極為痛心、無比自責」，承諾配合「穿透式調查」。

官方在記者會上指出，事故處置存在兩大難點：一是爆燃交疊，現場殘留大量成品、半成品及庫存黑火藥，反覆引燃且難以轉運，直接威脅救援人員安全；二是廠區牆體、梁柱、屋頂基本坍塌，形成大量廢墟，通道堵塞，搜救條件受限。

據央視記者現場觀察，公安及消防救援人員在爆炸核心區進行第六輪搜救時，已將爆炸地點編號分區，逐區提取信息帶回實驗室檢測比對，同時以三維掃描留存現場原貌。

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黑火藥轉運至安全倉庫 全面停產整頓

報道指，爆炸核心區域內的有藥半成品及約4噸黑火藥，已在專家指導下分批轉移至安全地點。央視記者隨車直擊，工人在運送半成品後對車輛澆水以確保安全；黑火藥則存放於面積16平方米、核定限藥量5000公斤的專用倉庫內，每次僅限一人進入。

受事故影響，湖南省已下令全省煙花爆竹企業全面停產整頓。瀏陽市街頭原本林立的煙花門店，大多已關門歇業。目前，現場搜救工作已基本結束。