中蒙跨境鐵路進入架梁施工階段　為時隔70年後第二條跨境鐵路

《新華社》報道，5月10日，中蒙甘其毛都至嘎順蘇海圖跨境鐵路項目中國段成功架設首片預製T梁，標誌着中蒙第二條跨境鐵路正式進入架梁施工階段。



中蒙第二條跨境鐵路中國段進入架梁施工階段。（包神鐵路集團網站）

中蒙甘其毛都至嘎順蘇海圖跨境鐵路是繼1956年二連浩特至扎門烏德鐵路開通後，時隔約70年中蒙兩國間建設的又一條重要跨境鐵路。

線路從中國甘其毛都口岸出境，經蒙古國嘎順蘇海圖口岸，連接蒙古國南戈壁省嘎順蘇海圖站。中國段由國家能源集團投資建設，計劃2027年建成，屆時將打通甘泉鐵路與蒙古國南向鐵路通道，年貨運能力可達3000萬噸。

中蒙第二條跨境鐵路中國段進入架梁施工階段。（包神鐵路集團網站）

據報道，項目地處戈壁荒漠，常年伴有7級以上大風，沙塵天氣多發，高空架梁吊裝施工難度大、標準高。項目團隊依託智能化設備與創新工藝，採用全自動鋼筋加工、張拉壓漿設備，研發鋼筋網定位工裝，運用液壓側模加移動台座組合工藝，高效保障T梁預製質量。

目前，項目線下主體工程已完成約26%，已預製T梁268片，預計今年10月完成全部架梁任務，各項建設正穩步推進。