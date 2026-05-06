台內政部長劉世芳親屬被炒　江西台企挺｢一中｣：嚴禁資金挺台獨

據新華社5月6日報道， 江西省上高縣榮炭科技有限公司5日發表聲明宣佈，自4月7日起，已解除「台獨」頑固分子劉世芳親屬顏文群在台灣榮炭科技有限公司及上高縣榮炭科技有限公司等大陸子公司的全部職務。



台灣內政部長劉世芳。（台灣內政部官網）

公司聲明指出，兩岸同屬中華民族，具有密不可分、無法切割的血脈關聯。企業作為兩岸人民往來交流的橋樑，負有促進相互理解、共同發展的重要使命。公司自2016年在江西省上高縣投資落地以來，作為一家台資企業，積極配合政府各項產業指導，協助當地經濟發展、扎穩新能源產業在贛的基石。

聲明還指，公司深認兩岸關係的穩健和平是企業發展的根基，維護兩岸間的良好互動是公司持續努力的任務及目標。

該公司在聲明中鄭重承諾，嚴格要求全體員工依法依規，避免任何破壞兩岸和平穩定之政治行為，並確保企業資金僅用於純粹之產業研發與商業發展，嚴禁任何資源以直接或間接形式支持「台獨」或違反一中原則等具特定政治立場之人士或組織。

江西省上高縣榮炭科技有限公司。（網絡圖片）

國台辦回應：搞「台獨」害人害己，必遭懲治

對於此事，國台辦發言人陳斌華今日表態稱，「台獨」破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益，是一條走不通的絕路，搞「台獨」害人害己，必遭懲治。決不允許「台獨」頑固分子及其親屬在大陸投資經商謀利，決不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊支持「台獨」分裂活動。

陳斌華說，懲「獨」舉措只針對極少數「台獨」分子，不涉及廣大台胞台企，大陸將一如既往歡迎、支持廣大台胞台企紮根發展，分享中國式現代化發展機遇與成果，讓台胞台企更有幸福感、獲得感。

台內政部長劉世芳。（中時新聞網）

據此前報道，劉世芳的外甥顏文群1986年8月出生，目前擔任台灣某公司總經理，該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，分別投資大陸江西、廣東、雲南等地三家公司。

其中，江西某公司2025年實現營業收入2.95億元（人民幣，下同），顏文群在該公司擔任董事長。廣東某公司2021年至2024年累計產值2.1億元，高峰期年產值近億元，公司曾獲得高新技術企業培育補助及稅收優惠、扶持科技發展資金、創新創業大賽獎金等累計151萬元，顏文群自2024年起擔任該公司董事。雲南某公司2021年至2024年營業額近億元，共獲得獎金、投資補助、稅收優惠等獎補共1664萬元，顏文群擔任公司法定代表人。

而顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來亦因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過內地。

此外，今年1月7日，陳斌華曾宣布，將台灣內政部長劉世芳、台灣教育部長鄭英耀列為「台獨」頑固分子，依法實施懲戒。並表示凡是以身試法的「台獨」分子無論身在何處，都將採取一切必要措施，依法懲治，終身追責。