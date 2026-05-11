美國公布UFO文件涉政治盤算？內地專家：一場精心設計的輿論操作

5月8日，美國國防部宣佈不明飛行物（UFO）解密網站面世，公開首批161個檔案，包括影片、相片及原始檔，披露數十年間關於外星生物、不明空中現象及不明飛行物相關的記錄。消息一出震撼全球，隨後網上掀起對外星人是否存在的討論，但同時也有網民質疑舊聞重提，明顯在「炒冷飯」。



對此，內地軍事專家曹衛東表示，美國此番作為背後有着明確的戰略與預算要求，是一場精心設計的輿論與預算聯動操作。他指，美國國防部2027財年國防預算草案總額高達1.5萬億美元，較上一年增長42%，而美國公開UFO檔實質是利用「未知威脅」在民間營造恐慌，從而為高額國防撥款製造關鍵的輿論支撐。



1972年，圖為NASA通過阿波羅17號任務所拍攝下的照片，其中隱約可見由3個光點呈三角形排列。（美國國防部）

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據內媒《看看新聞》報道，對於美國國防部在專門設立的政府網站上，公開不明飛行物（UFO）檔，曹衛東指美國國防部此前發佈總額達1.5萬億美元的2027財年國防預算草案，較上一財年大幅增長42%，重點投資項目便包括「金穹」計劃。

他透露，「金穹」計劃意圖在太空軌道部署大量先進偵測設備與打擊平台，幫助美國構建「絕對安全屏障」的同時，也對全球形成太空戰略威懾。

內地軍事專家曹衛東（搜狐新聞）

美國太空軍已於今年4月向SpaceX、洛克希德・馬丁等12家企業授出總價值32億美元的合同，專門用於研發｢金穹｣天基攔截器。對此，曹衛東表示，讓私營企業與民間機構參與UFO相關研究，實質是引導軍工與科技資本投入「金穹」等太空軍事化項目。

最後，曹衛東剖析，美國公開不明飛行物（UFO）檔的核心目有兩個原因，一是借「外星威脅」敘事，將太空軍事化合理化，為「金穹」計劃落地掃清障礙；二是利用公眾認知模糊與恐慌，推動國會批准高額預算，確保太空軍、導彈防禦等項目獲得資金，鞏固美國的太空絕對霸權。