特朗普宣布美國將徵收100%藥品稅　台灣未列豁免名單

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）2日簽署行政命令，在美國1962年貿易擴張法第232條規定之下，美國向進口專利藥品和其原料課徵100%的關稅，但台灣未列豁免名單。白宮方面指，美國並未同意提供藥品關稅優惠給台灣，所以台灣不適用特別稅率。



對此，行政院台美經貿工作小組今（3）日表示，台美ART尚未正式生效，台灣出口到美國學名藥為大宗，此則行政命令是對進口的專利藥品及其原料課徵100%關稅，對學名藥及其原料則是暫時豁免1年，因此整體評估對台灣藥品產業的影響可控。



行政院表示，美方將於一年內檢討學名藥豁免的存續，台灣將持續與美方積極溝通，爭取優惠待遇。



特朗普祭出藥品關稅100%，台灣無豁免。（Reuters）

美國將開徵100％藥品稅。（路透社）

聯合新聞網報道，特朗普政府公布最新規定，針對國外製造的專利藥，若產地國未簽署有利協議或企業拒絕回美設廠，一律課徵高額關稅；若藥廠承諾在美國設廠，關稅可降到20%，如果藥廠同時與美國政府簽署最惠國待遇（MFN）協議，承諾以低價供藥，則可豁免這項高額藥品關稅。

白宮官網消息，目前包括歐洲聯盟（EU）、日本、南韓、瑞士及列支敦斯等國家，因先前已與華府簽署貿易協議，出口藥品僅需面臨15%關稅；來自英國的進口藥品，在美英藥品協議之下，部份藥品公司擬被課徵較低的稅率。但列出的關稅優惠名單中並未提到台灣。

據了解，大型製藥商的關稅將於120天後生效，而小型企業則在180天後生效。

台灣行政院副院長鄭麗君先前表示，台灣已爭取到優惠待遇，但白宮列出的關稅優惠名單中沒有台灣。（行政院）

雖然台灣行政院2日指出，在台美簽署的「台美投資合作備忘錄（MOU）」中，台灣已針對藥品部分成功爭取到相關優惠待遇。但白宮指，美國並未同意提供藥品關稅優惠給台灣，所以台灣不適用特別稅率。

台美經貿工作小組指出，在MOU中已載明學名藥及其原料豁免對等關稅；而美東時間2月12日簽訂的「台美對等貿易協定（ART）」，也將學名藥納入豁免項目。

據台灣經濟部統計，2024年台灣國製藥（含原料藥及製劑）產業產值為新台幣1196億元（約294億港幣），以內銷為主；出口至全球金額為9.9億美元（約77億港幣），其中出口至美國為3.23億美元（約25億港幣）；2024年台灣出口美國原料藥金額為0.17億美元（約1.33億港幣），占原料藥出口總額9.9%，美國為台灣原料藥第三大出口國。