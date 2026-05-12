特朗普訪華｜新華社、人民日報發文：元首外交發揮｢定盤星｣作用

應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普將於明日（13日）至15日對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。



5月12日，官媒《人民日報》與《新華社》發表評論文章，強調元首外交是中美關係的｢定盤星｣，並期待中美兩國以元首會晤為契機，共同走出一條正確相處之道，維護來之不易的穩定局面。



習近平和特朗普。（人民網）

習近平和特朗普。（路透社）

中美「合則兩利、斗則俱傷」

12日，新華社發表題為「引領中美關係這艘大船穿越風浪、平穩前行」的文章，指出回望中美關係經歷跌宕起伏、實現總體穩定的過程，元首外交始終是中美關係的｢定盤星｣，發揮着不可替代的戰略引領作用，為中美關係的改善和發展，提供重要戰略保障。

文章指，過去一年，兩國元首多次電話通話及舉行釜山會晤，為雙邊關係作出重要指引。習近平曾強調「合作比對抗好，多看合作帶來的長遠利益，中國和美國可以共同展現大國擔當」。

文章又指， 2026年適逢中國「十五五」開局及美國建國250周年，兩國亦將分別主辦亞太經合組織領導人非正式會議、二十國集團領導人峰會。在當前變亂交織的國際形勢下，需要一個穩定的中美關係為世界注入寶貴的穩定性。

最後文章強調，作為世界上最大的發展中國家和最大的發達國家，中美「合則兩利、斗則俱傷」，期待透過會晤「加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作」「拉長合作列表、壓縮問題列表」。

去年10月，習近平在釜山同特朗普舉行會晤。（新華社）

去年10月，習近平在釜山同特朗普舉行會晤。（新華社）

冀元首會晤引領中美正確相處

同日，《人民日報》發表《以大歷史觀把握中美關係發展方向》評論文章，指元首外交始終是中美關系的「指南針」和「定盤星」，強調中美應以「大歷史觀」把握發展方向，明確劃定台灣紅線問題，呼籲中美兩國以元首會晤為契機，共同走出一條正確相處之道。

文章指，不久前《紐約時報》一篇文章感嘆「中國變了」：「如今的中國，已經開始指引未來的方向。」實際上，百年變局下，無論中美兩國還是整個世界，都發生了深刻變化，但中方對美政策始終保持堅持相互尊重、和平共處、合作共贏的準則。

文章指，以大歷史觀審視，中美合作對於全球格局的分量越來越重，國際社會比以往任何時候都更需要構建一個具有戰略性、建設性、穩定性的中美關係。

2017年11月9日：中國國家主席習近平和美國總統特朗普在北京舉行歡迎儀式，美國國旗和中國國旗在儀式上飄揚。 （Thomas Peter-Pool／Getty Images）

在台灣問題上，文章強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，以實際行動維護中美關係大局與世界和平穩定。

文章還提出，作為全球前兩大經濟體，中美的互動對兩國和全球經濟都有着重要影響。2025年中美貿易額波動，直接造成全球貿易增長放緩約10%。去年以來，雙方團隊已舉行6輪磋商，為兩國關係注入確定性。當前，世界經濟復甦乏力，中美兩國應讓經貿繼續成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」，不斷打開新的合作空間，為兩國及世界的共同繁榮創造空間。

文章最後強調，面對氣候變化風險加劇，人工智能安全隱患凸顯、地區衝突持續延宕等問題，離不開中美兩個大國的協同發力、相向而行。中美兩國各展所長、攜手共進，多辦有利於兩國和世界的大事、實事、好事，將為破解全球性難題、推動人類共同發展，提供更多「1+1＞2」的解決方案。期待以中美元首會晤為契機，中美兩國共同走出一條正確相處之道，相互成就，共同繁榮，惠及世界。