內地學者：特朗普在很多問題上都有求於中國　為擺脫困境迫切訪華

美國總統特朗普將於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這將是中美元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是特朗普時隔9年再度訪華。



復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯接受內媒《上觀新聞》採訪時表示，「特朗普在很多問題上都有求於中國。首先，急需中國大規模採購美國農產品、能源產品等，這直接關係共和黨中期選舉的選票。其次，在伊朗戰爭、俄烏衝突等國際和地區事務上尋求中國的支持與幫助。第三，訪華有助於提升其政治聲望與處於歷史低點的支持率」。



2025年10月30日，「習特會」在韓國釜山上演，圖為習近平與特朗普握手（白宮網站）

9年之隔 中美關係今非昔比

新華社報道指，與9年前特朗普「訪華1.0」一樣，「訪華2.0」的時長仍是三天，日程依然緊湊。但不同的是，9年之隔，中美關係、全球局勢已今非昔比。

《上觀新聞》報道，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，在中美關係層面，美國對華優勢大幅縮減，中國被動態勢明顯改善，雙邊關係不對稱性下降，進入更均衡狀態。某種程度上說，在博弈與談判中，中美已摸索出新的互動模式。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯。（環球網）

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

在國際層面，地緣衝突交疊、經濟復甦受挫、以聯合國為核心、以國際法為基礎的國際體系受到空前衝擊，無一不構成此次中美峰會的底色。

在此背景下，吳心伯稱，對特朗普來說，迫切訪華出於現實利益與擺脫困境的考慮。首先，急需中國大規模採購美國農產品、能源產品等，這直接關係共和黨中期選舉的選票。其次，在伊朗戰爭、俄烏衝突等國際和地區事務上尋求中國的支持與幫助。第三，訪華有助於提升其政治聲望與處於歷史低點的支持率。

2025年11月4日，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，在北京會見美國農產品貿易代表團。雙方就中美經貿關係、農產品貿易等進行交流。（中國商務部）

「習特會」將聚焦三個「T」

據中國外交部介紹，習近平將同特朗普就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。外界預計，兩國領導人將圍繞經貿、高科技、地緣政治等廣泛話題展開探討。這其中三個「T」：Trade（貿易）、Taiwan（台灣）、Tehran（德黑蘭）尤為關注。

圖為2026年5月6日，在伊朗德黑蘭一幢建築物外，繪有已故伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的肖像。 （Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

關於貿易議題，吳心伯認為，美方優先關注經貿問題，但中美各有訴求。美方希望中國能簽採購大單、繼續出口稀土，並在芬太尼（Fentany）問題上與美合作。中方則要求美國取消對華加徵關稅、放寬對華出口限制、取消對中國千餘家實體的制裁、放寬雙向投資限制。

再看台灣問題，吳心伯指出，這是中國的首要關切。就中方而言，台灣問題是核心利益中的核心。中國外長王毅上月底與美國國務卿魯比奧通電話時強調，台灣問題是中美關係的最大風險點。

2021年4月，「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，左有中共五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，中美須極力避免。（經濟學人雜誌）

「台灣問題一直是中美關係中的摩擦點和風險點，隨着『台獨』勢力愈發猖獗、美國加大對台支持，台灣問題的風險在進一步上升。」吳心伯說，此次特朗普訪華，中方將要求美方停止對台軍售、明確反對「台獨」。

最後看德黑蘭。吳心伯認為，中國始終堅持勸和促談、關切霍爾木茲海峽恢復自由、安全的通航，但不會按美國要求對伊朗單向施壓，而是基於公正客觀的立場，發揮建設性作用。儘管不無棘手議題，但外界對特朗普此訪成果仍抱有期待。

2026年5月2日，伊朗德黑蘭，當地民眾在一塊反美廣告牌前揮動伊朗國旗，牌中描繪了美國總統特朗普（Donald Trump）以及一條形似霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的藍帶。（Reuters）

吳心伯預計，中美在經貿和機制建設方面將取得進展。經貿領域，雙方已進行多輪談判、存在合作空間，有望敲定一些合作協議，各自實現部分訴求。機制建設領域，有望推動建立中美貿易委員會、投資委員會等工作機制，重啟兩軍、人文交流、外交政策等領域的對話機制。

此外，美國輿論稱，雙方還可能就設立人工智能（AI）安全護欄達成共識，以防競爭失控，演變為數字時代的軍備競賽。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

今年為中美關係大年 期待「穩中有進」

今年被稱為中美關係大年，除去特朗普訪華，包括11月在深圳舉行的亞太經合組織領導人非正式會議、12月在美舉行的二十國集團領導人峰會等，都將成為「習特會」的契機。與此同時，美方邀請習近平主席今年晚些時候回訪華盛頓，如果成行，這將是中國領導人十年來首次訪美。

深圳將舉辦2026年APEC峰會。（網絡圖片）

談及即將舉行的中美北京峰會，吳心伯認為對中美關係具有三重意義與影響。一是鞏固去年10月中美元首會晤成果，提升兩國關係的穩定性與可預期性；二是推動雙方在台灣、經貿等關鍵議題上達成重要共識；三是為下一階段中美關係發展作出規劃與佈局。

「總體而言，期待今年中美關係發展能『穩中有進』。」吳心伯說。「穩」是指保持去年10月釜山峰會以來相對穩定的狀態，避免激烈對抗。「進」是指通過元首外交、高層交往等各層次對話和接觸，推動雙方解決問題、管控分歧，從而擴大合作領域。