「可能沒有前提嗎？」　國民黨張榮恭談特朗普訪華：繞不開｢一中｣

5月13日至15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將訪問北京。對此，近日正在北京出席活動的中國國民黨副主席張榮恭表示，「可能沒有前提嗎？」並指美國的「一中政策」與中共的「一中原則」有微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國」。



據台灣《聯合新聞網》報道，5月12日上午，正在北京出席「兩岸媒體人峰會」的張榮恭在致詞時表示，他曾在台灣中央社工作21年6個月，又在中央廣播電台工作3年9個月，他希望脫離政治身份，作為一個25年經歷的媒體人分享自己的幾點觀察，「我想我是夠資格的」。

他分享自己觀察到的一個微妙現象，台灣與中國大陸，包括世界各地交流時，「只有在兩岸交流的時候，台灣特別是政界人士會提出一個要求，就是對等尊嚴」。從1992年海基會與海協會協商直至今日，只要兩岸協商，有沒有不對等沒尊嚴過？他表示，「回想起來沒有過」。以及從2005年連戰和平之旅國共兩黨正式和解至今，兩黨對話時亦「一次也沒有」不對等的尊嚴。

張榮恭接受記者採訪。

對於「避戰謀和」，張榮恭解讀並強調，反對台獨，避戰；九二共識，謀和，如此就可以達到避戰謀和，台海就會有太平。

張榮恭強調，中山陵的三民主義順序是「民族、民生、民權」，其中民生最重要，「追求民權主義，為的是民生，追求民族主義為的也是民生」；而兩岸交流的目的亦是為了「民生」。

上個月，鄭麗文訪問中國大陸到訪中山陵鮮花紀念，並發表講話。張榮恭解讀鄭麗文當時的談話稱，「台灣視角，兩岸一家，中華民族共同體」；而鄭麗文在洋山港的談話則是「大陸視角，兩岸交融，人類命運共同體」。

同時，張榮恭指出要務實面對美國就鄭麗文訪陸的回應，樂見但是也呼籲兩岸雙方政府要沒有前提的對話。但他反問，「沒有前提是可能的嗎？」1971年7月時任美國白宮國安顧問季辛吉秘密訪問北京，向中共總理周恩來提出了保證，「不支持兩個中國，不支持一中一台，不支持台灣獨立，有這個保證，中美關係的正常化才能夠如此」。

張榮恭說，同樣的特朗普即將訪問北京，「可能沒有前提嗎？」儘管大家還會去分析美國的「一個中國政策」跟中共的「一個中國原則」有區別，雖然沒錯但仍會有些微妙的區別，「可是再怎麼區別，繞不開一個中國，這就是現實，國際社會就是如此，那是因為有兩岸關係的存在」。因此，台灣自己處在兩岸關係的核心地帶，如果自己沒有面對「一個中國」的方法，怎麼能夠促進兩岸和平？這是台灣的政黨、政治人物必須要去嚴肅思考的。對於廣大的民眾，「我想對一個中國意義是可以更加寬鬆」，他並以黑頭髮、黃皮膚叫做「龍的傳人」為例解說。

前台北縣長周錫瑋痛批民進黨利用國家機器，迫害人民的言論自由。 （洪嘉徽攝）

旺旺集團副董事長周錫瑋對特朗普即將訪問大陸表示，「中國大陸的態度很簡單，你來你就有一個尊重跟公平，更重要你要言而有信，講的話不能亂講，而且講的話必須要尊重一個中國原則，這是很清楚的」。他判斷大陸的立場可能是「你不能一邊賣軍火，挑撥著台灣這群小政客天天跟大陸對抗，然後過來這邊又要求中國大陸能夠讓利給你，這是不可以的。」

周錫瑋也堅定直言，「美國的AI一定贏不了中國」，因為在AI這個產業裡面，所有的兩岸，台灣跟大陸的中國人，我們做的方方面面的努力，從晶片到軟體，到參與的人員做的研發到應用，「我們是全世界最積極的，方方面面是最成功的。」