福建海警巡航金門喊話「盼早日回歸」　台海巡船回覆：收到，謝謝

中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，2月25日，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。

同日，中國海警發布執法巡查影片顯示，福建海警14603船對台海巡部門金門10083船喊話「盼早日回歸，共話團圓」，金門10083船回覆「收到，謝謝」。



福建海警14603船。（影片截圖）

朱安慶表示，2月以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

福建海警14603船對台海巡部門金門10083船喊話「盼早日回歸，共話團圓」。（影片截圖）

中國海警發布的執法巡查影片顯示，福建海警14603船對台海巡部門金門10083船喊話，「新春佳節，兩岸齊歡，我們同為一家人，共度一個節，盼早日回歸，共話團圓」。對此，台海巡部門金門10083船通過無線電回話稱「收到，謝謝」。