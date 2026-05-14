特朗普訪華｜習近平提及「修昔底德陷阱」　這是甚麼意思？

5月14日（周四）上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump）舉行會談。期間，習近平提到，能否跨越修昔底德陷阱，是中美領導人需共同書寫的答卷。



2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在北京人民大會堂，與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤。（Reuters）

《新華社》報道，5月14日上午，習近平在北京人民大會堂與特朗普舉行會談。習近平在開場致詞時習近平指出，當前百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界又走到新的十字路口，中美兩國能不能跨越修昔底德陷阱（Thucydides Trap），這些可說是歷史之問、世界之問、人民之問，也是我同您作為大國領導人需要共同書寫的時代答卷。

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平（左一）在人民大會堂與美國總統特朗普（Donald Trump，不在圖中）舉行雙邊會晤。（Reuters）

所謂「修昔底德陷阱」，得名於古希臘歷史學家修昔底德（Thucydides）。他在《伯羅奔尼撒戰爭史》中提出，雅典勢力的崛起引起了斯巴達的恐懼，最終使戰爭「不可避免」。

現代意義上，這個概念由哈佛大學教授格雷厄姆·艾利森（Graham Tillett Allison, Jr.）提出，用來描述當新興強國崛起，威脅到現有強國的國際霸主地位時，雙方可能直接爆發戰爭衝突。

5月14日上午，在人民大會堂外，美國國旗與中國國徽並列。國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場為來華進行國事訪問的美國總統特朗（Donald Trump，又譯川普）普舉行歡迎儀式。（Getty）

他系統闡述，當一個新興大國挑戰守成大國時，衝突概率極高。他統計了過去500年的16個案例，其中12個以戰爭告終。例如，德意志帝國於1871年成立後，逐漸取代英國成為歐洲最大經濟體，隨後分別在1914年與1939年發動了兩次世界大戰。

希特勒統治的納粹德國屠殺成千上萬猶太人，最終戰敗，被同盟國管治的德國廢除納粹一切，包括納粹德國國旗。（資料圖片）

值得注意的是，中國國家主席習近平早在2013年就告訴國際領袖：「我們需要共同努力，以避免修昔底德陷阱，即是新興強權和既有強權之間、或兩個既有強權之間的破壞性緊張關係。」而中國全國政協主席王滬寧在2024年12月補充，「修昔底德陷阱」不是歷史的宿命，中美應加強對話溝通，透過合作實現相互成就。