特朗普訪華｜椰樹牌礦泉水現國事會議桌　曾接待過百位元首政要？

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行會談。會議桌上，黃黑配色的椰樹牌火山岩礦泉水引人注目。



2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（香港01）

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（香港01）

2026年5月14日，中國北京，國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump）在人民大會堂舉行雙邊會晤。（Reuters）

搜索此前報道發現，國家主席習近平於2024年4月會見時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、2022年2月會見俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）時，用於接待的均為這款椰樹牌火山岩礦泉水。該款礦泉水的包裝和市售款無差異，黃黑配色十分顯眼。

國家主席習近平在北京釣魚臺國賓館同來華出席北京2022年冬奧會開幕式的俄羅斯總統普京舉行會談。（央視新聞）

椰樹牌火山岩礦泉水為何能作為國宴飲料？

公開資料顯示，椰樹牌火山岩礦泉水取自世界長壽之鄉海南澄邁馬鞍嶺火山岩深層水脈，水齡超萬年，經火山岩、膨潤土、沸石等多層地質天然過濾與淨化，零工業污染，屬國內罕見的珍稀火山岩礦泉水。水質呈弱堿性，口感清冽甘甜，契合國際高端用水標準。

據公開資料顯示，該款火山岩礦泉水取自世界長壽之鄉海南澄邁馬鞍嶺火山岩深層水脈，水齡超萬年。（淘寶）

2001年，椰樹牌礦泉水入選釣魚台國宴飲料，此後長期服務於外事接待、重要會議，憑藉穩定品質與良好口碑，成為國會、國事場合的固定用水。椰樹牌火山岩礦泉水曾接待過百餘位國家元首政要，見證了中國對外開放與外交發展。

椰樹火山岩礦泉水和椰樹椰汁接待過的部分外國元首和政要。（界面新聞）

另據《界面新聞》報道，海南瓊北火山地質帶最為獨一無二，除了火山口地形地貌複雜多變，還因為火山口形成時間久遠，被譽為是「地球活化石」。

椰樹集團在水源地周圍幾十公里內已經申請了水源地地理保護，多年來採用國際一流設備和嚴格的檢驗措施，保證生產出來的每瓶椰樹牌火山岩礦泉水品質達到國宴水準。