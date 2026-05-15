習特會｜官媒：中美構建｢建設性戰略穩定關係｣　走出正確相處之道

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華。14日晚，新華社發表題為《錨定中美關係新定位 共同書寫時代答卷》的評論文章，指國家主席習近平和特朗普舉行雙邊會談，雙方贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來3年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引。



2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，於北京人民大會堂出席國宴時，與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

2026年5月14日，中國國家主席習近平（左）和美國總統特朗普（Donald Trump，右）在北京人民大會堂舉行的歡迎儀式上，向持有花束及美國國旗的孩子們揮手致意和鼓掌。（Reuters）

文章指，今年適逢中國「十五五」規劃開局之年，亦是美國獨立250周年的歷史時刻。在兩國各自邁向新征程的關鍵節點，習近平指出，中美作為世界前兩大經濟體，走出一條相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道，對兩國乃至全球的繁榮進步至關重要。

習近平在會談中闡釋｢建設性戰略穩定｣的四大核心要義，分別為「合作為主的積極穩定」「競爭有度的良性穩定」「分歧可控的常態穩定」「和平可期的持久穩定」。中美關係新定位有利於推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

習近平強調，｢建設性戰略穩定｣絕非一句口號，必須落實為相向而行的具體行動。中美要進一步用好政治外交、兩軍溝通管道，拓展經貿、衛生、農業、旅遊、人文、執法等領域交流合作，拉長合作清單。

在台灣問題上，習近平強調，台灣問題處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美國謹慎處理台灣問題，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾落實好。

2026年5月14日，中國北京，中國國家主席習近平歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左），2人會晤後握手。（Reuters）

另外，習近平和特朗普也就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等議題交換意見，一致同意相互支持，辦好今年亞太經合組織領導人非正式會議和二十國集團峰會。中美將發揮大國格局、大國擔當，為世界和平與發展注入更多確定性和正能量。

文章最後指出，中美站在新的歷史起點，錨定「中美建設性戰略穩定關係」新定位，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，不斷積累互信，兩國定能走出一條正確相處之道。