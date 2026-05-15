黃明志涉毒案大反轉 坐輪椅現身法庭獲無罪釋放：寧願坐著被罵
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大馬歌手黃明志2025年捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他不僅陷入命案疑雲，更被檢方指控在吉隆坡五星級飯店內持有1.57克冰毒及受管制藥物（壯陽藥成分），儘管黃明志始終堅決否認，但輿論壓力仍排山倒海而來。昨日（14日）該案傳來最新進展，黃明志獲判無罪釋放。
據馬來西亞《中國報》報導，案件14日審理，黃明志現身法庭時，竟意外坐著輪椅，瞬間吸引全場目光。法庭上，檢方表示在考量毒理報告及案件最新調查進度後，無意繼續提控，並建議裁定「無事省釋（Discharged Not Amounting To Acquittal，簡稱 DNAA）」。不過，黃明志的辯護律師主張，若不直接判定無罪，將嚴重影響藝人的後續工作計畫。最終法官在聽取雙方陳詞後，正式宣判黃明志無罪釋放。
重獲自由後的黃明志，晚間在社交平台發聲，他貼出就醫的照片解釋坐輪椅的原因，並坦言前兩天腳受傷，內心其實非常掙扎：「擔心坐輪椅會被說『做戲博同情』，所以昨晚一直練習用各種看不出來的方式走路，但發現一瘸一瘸的樣子看起來更像在演戲。」
黃明志坐輪椅現身法庭 社交媒體曝：怕被批做戲▼▼▼
+2
黃明志更不改大砲性格，直言在法庭看到大批媒體守候，一臉要把他「拍到死、寫到死」的嘴臉，心想反正橫豎都會被罵，
那林北寧願選擇坐著被罵，輕鬆多了！
他最後透露剛看完骨科，感謝粉絲關心。
【延伸閲讀】黃明志涉毒案反轉 驗尿陰性法院撤吸毒罪 獲當庭釋放卻保持沉默
+14
黃明志涉毒命案迎戲劇性結局 法院終裁定無罪釋放 險遭判囚10年黃明志持毒案開庭前去天后宮祈求指引 獲媽祖回應重要的三個字黃明志持毒案持有搖頭丸被改為持有冰毒 再追加持有「威而鋼」黃明志涉毒案出庭 遭控新罪名涉持冰毒及「偉哥」 否認控罪黃明志案大逆轉！驗尿報告呈陰性 涉吸毒無罪釋放 還有一案纏身
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】