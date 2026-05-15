特朗普滴酒不沾卻在國宴舉酒杯｢乾杯｣　中國網民激讚：感受到尊重

習特會14日在北京登場，國家主席習近平設宴款待美國總統特朗普，並邀請全場賓客一同乾杯。而隨後，特朗普也在結束自己的發言後，舉起酒杯一飲而盡。而特朗普乾杯的畫面引發中國網友熱議，除了爭論滴酒不沾的他是否破戒外，也有不少網友表示從特朗普這一舉動代表感受到尊重。



雖然美國總統特朗普是一位常給人富裕花花公子印象的政治人物，其實是一位極度自律的「禁酒者」，不碰酒精、香煙與毒品。在各大國宴與交際場合中，特朗普通常會以健怡可樂代替紅酒，或用葡萄汁偽裝成葡萄酒與香檳。

在各大國宴與交際場合中，特朗普通常會以健怡可樂代替紅酒，或用葡萄汁偽裝成葡萄酒與香檳。（Getty Images）

在過去特朗普訪日的國宴上，日本官方曾為他準備了一杯真正的香檳，特朗普雖也禮貌地將酒杯舉到嘴邊敬酒，但實際上卻是「假動作」，完全沒有讓酒精入口。

特朗普出席國宴舉酒杯「乾杯」▼▼▼

而特朗普之所以對酒精避之唯恐不及，根本原因是他的哥哥小弗雷德（Fred Trump Jr.）。據特朗普自傳所述，小佛瑞德原本是一名優秀的民航機師，卻長期飽受酗酒問題折磨，最終因酒精中毒於43歲英年早逝。

特朗普曾坦言，失去哥哥是他人生中最悲傷的事，而哥哥生前最常告誡他的一句話就是：「千萬別喝酒」。由於親眼目睹酒精如何摧毀哥哥的人生，對特朗普產生了深遠的影響，他深怕酒精也會毀了自己，因此下定決心滴酒不沾。

小弗雷德（Fred Trump Jr.）相片。（Wikipedia）

特朗普本人也曾對媒體幽默表示，遠離酒精是他僅有的良好特質之一，他甚至不能想像如果自己喝酒，會變得多麼糟糕？會不會成為世界上最糟糕的人。

有中國網友觀察到這一點並感動表示：「我們都知道特朗普因兄長死於酗酒問題而從不飲酒，但他今天願意舉杯，為美中兩國人民之間深厚而持久的紐帶提議乾杯。雖然酒杯中不一定是酒，但舉杯的禮儀代表著相互尊重。」這顯示出特朗普縱使有著嚴格的個人堅持，仍願意為了外交友誼展現誠意與禮貌。不少中國網友留言表示，特朗普酒杯中的透明液體很可能並不是酒，而是透明的無酒精飲料。

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