北上注意｜深圳未來幾日雷雨增多　廣東或迎今年最強降雨

《深圳新聞網》5月14日報道，受強降水雲團影響，目前粵北已出現暴雨局部大暴雨。韶關、河源、梅州北部雨勢猛烈。

另據深圳天氣消息，預計深圳市今日（14日）午後雷雨增多，午後至夜間暴雨大暴雨風險高，未來幾日強降雨風險高。廣東省防總召開會議介紹，廣東即將步入「龍舟水」降雨集中期。



5月14日，深圳有短時雷陣雨。圖為當日福田平安金融中心大廈一帶。（微博@大灣驅豬哥亮）

5月14日，深圳有短時雷陣雨。圖為當日深圳灣口岸附近。（影片截圖）

據深圳天氣消息，預計深圳市今日午後雷雨增多，午後至夜間暴雨大暴雨風險高，未來幾日強降雨風險高。（微博）

珠江口西側有強雷雨雲團生成並緩慢東移。（深圳氣象局）

珠江口西側有強雷雨雲團生成並緩慢東移

據氣象局消息，截至14日11時42分，廣東台山市、和平縣、海豐縣等多地暴雨紅色預警生效中。深汕特別合作區暴雨黃色預警，雷電預警生效。目前珠江口西側有強雷雨雲團生成發展並緩慢東移，上述地區最大小時雨強40--50毫米，單點最大80毫米左右，並伴有7級左右短時陣風。

據氣象局消息，截至14日11時42分，廣東台山市、和平縣、海豐縣等多地暴雨紅色預警生效中。深汕特別合作區暴雨黃色預警，雷電預警生效。（深圳新聞網）

據氣象局消息，截至14日11時42分，廣東台山市、和平縣、海豐縣等多地暴雨紅色預警生效中。深汕特別合作區暴雨黃色預警，雷電預警生效。（深圳氣象局）

粵局部有大風、小冰雹和龍捲 將步入「龍舟水」降雨集中期

氣象部門預報，5月14日，廣東省有大雨到暴雨局部大暴雨，珠三角中南部地區局部可能有特大暴雨；雷雨時部份市縣伴有8～10級短時大風、局部有小冰雹和龍捲；15日，中北部市縣降水減弱，南部市縣有大雨局部暴雨或大暴雨；16-18日，中南部市縣仍有明顯降水，局部雨勢強烈。

據氣象局消息，截至14日11時42分，廣東台山市、和平縣、海豐縣等多地暴雨紅色預警生效中。深汕特別合作區暴雨黃色預警，雷電預警生效。（微博）

氣象部門預報，5月14日，廣東省有大雨到暴雨局部大暴雨，珠三角中南部地區局部可能有特大暴雨；雷雨時部分市縣伴有8～10級短時大風、局部有小冰雹和龍捲。圖為深圳天氣預報。（深圳新聞網）

5月12日晚，廣東省防總召開會議，進一步研判當前強降雨和今年「龍舟水」防禦形勢，動員部署防範應對工作。會議指出，本輪降雨覆蓋範圍廣、單點雨勢猛，可能是今年以來最強的一次降雨過程，並伴有雷雨大風、冰雹等強對流天氣，致災風險高。同時，廣東即將步入「龍舟水」降雨集中期，防汛形勢愈發嚴峻複雜。