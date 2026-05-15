01直擊｜暴雨癱瘓鐵路　廣州東站旅客排長龍改簽：到站才知停駛

受廣州地區強降雨影響，5月15日下午2時許，廣州站、廣州東站部分列車出現不同程度延誤或停運。

《香港01》記者到廣州東站了解最新情況，根據車站大屏信息，目前多趟終點站至深圳的車次均有延誤和停運，最遲延至晚上8點出發。其中，原定傍晚5時47分從廣州東開往西九龍站的G6569班次，將延誤至傍晚7時半開出。



不少旅客在廣州東站關注最新車務狀況。（許靖雯攝）

在廣州東站候車室仍有大批旅客等候上車。（許靖雯攝）

根據車站大屏信息，目前多趟終點站至深圳的車次均有延誤和停運，其中從廣州東開往香港西九龍站的G6549班次，原定開出時間為下午4時46分，但延誤至傍晚5時55分才開出。另一班從廣州東開往西九龍站的G6569班次，原定開出時間為傍晚5時47分，將延誤至晚上7時半開出。

廣州東站的車站大屏信息顯示，多班列車延誤。（許靖雯攝）

廣州東站的車站大屏信息顯示，多班列車延誤。（許靖雯攝）

廣州東站的車站大屏信息顯示，多班列車延誤。（許靖雯攝）

在廣州東站售票處，不少旅客正辦理退票和改簽，候車室仍有大批旅客等候上車。旅客陳小姐（化名）表示，她原本購買從廣州東站到深圳平湖的C7089班次，但到站後才知悉列車因大暴雨停運，她只能退票購買傍晚6時15分開出的班次。

C7089班次因廣州暴雨停運，12306 App上無法查詢相關信息。

廣州東站售票處，不少旅客正辦理退票和改簽。（許靖雯攝）

不少旅客在廣州東站關注最新車務狀況。（許靖雯攝）

據廣州東站客服熱線的工作人員處獲悉，截至下午4時10分，廣州東站有8趟列車停運。

廣鐵集團公布，據氣象部門消息，5月15日至16日，廣東南部沿海部分地區有大暴雨，為確保旅客列車運行安全，5月15日晚上8時後，將對廣湛高鐵（廣州站至湛江北站）、江湛鐵路（新會站至湛江西站）部分列車採取停運措施，部分列車將出現不同程度晚點。