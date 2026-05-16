深圳福田爆工業意外　疑超重堆料致結構坍塌　兩工人6樓墮亡

深圳福田區發生工業意外，兩名工人在金地環灣城（環灣廣場）採光井工作期間，疑因平台封閉龍骨變形垮塌從6樓墮下，經搶救後雙雙不治。深圳福田區建設工程質量安全中心已向涉事項目下發停工整改通知書，要求全面停工，事故原因有待調查。



深圳一建築工地兩名工人從6樓墜亡。(縱覽新聞)

《縱覽新聞》報道，網傳消息指，事發於5月13日上午，當時兩名工人正於工地的採光井工作，但因平台封閉龍骨變形垮塌，兩人從6樓墮下，經搶救後不治。另有消息指，事故原因疑似因塔吊在採光井上方超重堆放防水卷材，導致結構失穩坍塌，最終釀成慘劇。多名廣東IP的網民稱在涉事工地工作，證實工地已停工。

與此同時，一張由官方發出的停工整改通知書也在網上瘋傳。通知書顯示，涉事工程名稱為「環灣廣場施工總承包工程」，施工階段為「裝修」，停工範圍則列明「全面停工」。通知書的檢查情況及監督意見一欄寫有「5月13日上午項目裙樓層面發生安全生產事故，造成人員傷亡，要求項目立即全面停工；發生安全事故一次死亡2人」。

有關部門出具的《停工整改通知書》。（中國能源網）

通知書顯示，涉事施工企業被處以「紅色警示」2個月，兩名相關責任人員同樣被「紅色警示」2個月。通知書上蓋有深圳市福田區住房和建設局的執法專用章。

5月15日，深圳福田區建設工程質量安全中心證實，網傳的停工整改通知書內容屬實，涉事的環灣廣場工地已停工。

至於兩名工人墮亡的具體細節及起因，工作人員表示福田區應急管理局已介入調查。福田區應急管理局則回應稱，事故原因正處於調查階段，不方便透露更多細節。