內蒙古兩工人高空起爭執一人被推下鋼架 網民怒斥：這是謀殺未遂
撰文：林芷瑩
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網傳內蒙古有兩名工人在高空工作時發生爭執，其中一人被推下鋼架，所幸他有佩戴安全繩，未有墮地受傷。
影片顯示，多名工人在數十米高的鋼架上工作，其中兩人先口角爭吵，隨後情緒失控動手拉扯，其中一人將對方推下鋼架，被推者瞬間懸空墜落。
網傳消息稱，兩名工人因瑣事發生爭執，衝突中一名工人被推下鋼架，所幸佩戴了安全繩，未有從高空墮下。
事件引起網民討論，不少人認為在數十米高的鋼架上動手，性質已遠超一般工傷糾紛，推人者的行為極其惡劣，存在漠視生命甚至「置人於死地」的嫌疑，不少網民直指這已涉嫌謀殺未遂，若非有影片作證，後果不堪設想。
有網民指出，對於視人命如草芥的極端行為，不應停留在企業內部的開除處理，呼籲有關部門應介入並嚴肅追究刑事責任，同時吊銷兩名涉事工人的高空工作證。
網民睇法：
這一推性質變得不同了，明顯對方是想置對方於死地，因為他知道他們是高空作業，他還敢把人往下推
這兩個可以吊銷高空作業證了
算不算謀殺未遂？？？
這種直接開除 太恐怖了 沒有這個視頻作證 幾乎還無法給他定罪
這回沒得逞，下回偷偷給他繩子剪了，鬧矛盾再推一次也是有可能的
必須嚴肅處理，不拘留不足以平民憤
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