特朗普訪華｜事後稱｢不挺獨｣　胡錫進：美不願因此顛覆與中方關係

5月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對中國進行國事訪問，萬眾期待的「習特會」在北京登場，外界普遍認為台灣問題是此次會面最敏感的議題。美國總統特朗普在結束對華國事訪問後，接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示：「我不希望看到（台灣）有人走向獨立。」更直言不想跋涉9,500英里去打仗。



5月17日，中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，特朗普公開說不希望看到台灣獨立，這與反對「台獨」幾乎是一個意思，這番公開表態讓美國親台勢力和島內「台獨」勢力非常震動。



美國總統特朗普星期五於返美途中，在空軍一號上受訪談到台灣問題。（路透社）

17日，胡錫進在個人公眾號發表題為《特朗普轟動談台海，四動向令「台獨」驚懼》的文章，他稱特朗普公開稱「不希望看到（台灣）有人走向獨立」，這與反對「台獨」幾乎是一個意思。以往中美會晤，美方在會談時會說「不支持台獨」，但面對媒體則不提及。但這次是由特朗普公開表達，清晰度前所未有。

文章指，對於台海一旦爆發戰事美軍會否介入，特朗普直言：「台灣不要以為有美國支持，就想在台海打仗。」更挑明「美國不想跋涉9,500英里去打仗」。福克斯新聞評論指出，特朗普是在告誡台北，如果台灣挑起戰爭，不要指望美方會給予無限制的軍事支持。

而在對台軍售議題上，這取決於中國怎麼做，「這是一個很重要的籌碼」，《聯合報》引述台灣網紅Cheap的話說，特朗普把台灣當籌碼並非死守的盟友。「別以為有美國撐腰，就想宣布獨立。」背後含義既是台灣就是美國的一張牌，美國完全佔據主動權。

近年美國對台軍售包括有被稱為「地表最強坦克」的M1A2T艾布拉姆斯（Abrams）坦克。（資料圖片）

另外，美方過去經常指責大陸「軍事挑釁」造成台海緊張，反對任何一方單方面改變現狀。但這一次，特朗普直接將矛頭對準台灣當局，認為他們想鬧獨立，並且以為有美國支持就可越線，美國總統這番公開表態極其罕見。

文章繼指，外交部長王毅在介紹中美會談時說過，美方了解中方的立場，不認同也不接受台灣走向獨立。國民黨副主席蕭旭岑亦表態，特朗普的表態對民進黨與賴清德當局是極大打擊，美國不會容許「台獨」勢力視美國為靠山；若美國政府能明確將反對「台獨」具體落實，對台海和平將是積極的正面信號。台灣資深媒體人趙少康亦直言，美國不會為「台獨」打仗，民進黨若果明智，應該從現在開始放棄「台獨黨綱」。

另外，台灣中時新聞網亦引述媒體人文翔的評論稱，特朗普雖然說對台政策沒改變，但其實已經慢慢改變，連軍售案要不要核准，他也沒有給出明確答覆。

胡錫進認為，特朗普此番言論絕非偶然的即興表達。隨着中國軍事與綜合實力不斷壯大，加上中方在台灣問題上底線嚴厲、做足戰爭準備，與中國保持戰略穩定愈來愈契合美國的根本利益。因此美方變得不願意因為台灣而顛覆中美兩國關係，更不願承擔迫在眉睫的軍事對抗風險。

文章最後引述《環球時報》發文表示，特朗普的表態釋放出清楚信號：美國不會放棄利用台灣問題與中國博弈，但這並不意味着美國願意陪「台獨」玩火，甚至因此被迫捲入一場代價極大的戰爭。文章警告，仍沉迷「倚美謀獨」幻想的人，是時候需要清醒。