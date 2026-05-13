廣西梧州巴士墮橋3死5傷　排除司機酒駕、毒駕肇事嫌疑

5月11日，廣西梧州市有巴士與私家車碰撞後失控墮橋。5月13日，廣西梧州市公安局交通管理支隊通報，事故共造成8人受傷，其中3名巴士乘客經搶救後不治。



通報稱，5月11日下午2時44分，在廣西梧州市萬秀區西江三路，一輛巴士與小型普通汽車發生碰撞後衝出路外，墮翻至河岸邊旱地。事故共造成8名司乘人員受傷，其中巴士上3名乘客因傷勢較重經全力搶救無效於12日死亡，其餘5人經救治傷情穩定。

經檢測，排除巴士、小型普通汽車司機酒駕、毒駕肇事嫌疑。目前，事故調查和處置工作正有序開展中。

廣西巴士失控墮橋。（影片截圖）

《中國新聞周刊》報道，在現場參與救援工作的梧州市消防救援支隊銀湖南路特勤站站長梁永彬介紹，巴士的主體結構，包括前擋風玻璃和駕駛室，基本沒有發生明顯變形，但巴士司機被困，大腿被軚盤卡住，並頂住胸腹部。

現場救援工作持續約一個半小時，期間巴士司機多次失去意識，醫務人員為他注射腎上腺素及佩戴氧氣面罩吸氧。由於無法用工具直接破拆，救援人員嘗試鬆動駕駛位座椅後，才將司機成功拖出送院。