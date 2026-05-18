4名泰國警長夥同平民涉持槍綁架5中國人：帶回住所上手銬勒索39萬
撰文：朱加樟
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5名中國公民16日（上周六）在泰國沙繳府遭當地警察聯同平民持槍綁架勒索，目前已有4名警長和1名平民涉案被捕。
綜合泰媒《國民報》及內媒《新京報》18日報道，在16日當天，當地警方接到移民局消息，稱有5名中國公民遭綁架。警方前往一處住所進行調查，發現被綁架的中國公民站在房屋前，他們立即向警方表示感謝。
5名中國公民稱，他們在當日凌晨2點遭人持槍威脅並被戴上手銬，每人被勒索1萬美元，共5萬美元（約39萬港元）。其中2名中國公民分別向綁匪匯款2,000美元。
4名警長謊稱依據移民法拘捕5名中國公民
調查指，涉案4名警長聲稱依據移民法逮捕這5名中國公民，但並未透過正當的法律程序將他們移交給調查人員，而是將他們帶回住所拘禁，並要求贖金以換取釋放。
在行動中，警方繳獲數支手槍、兩輛農夫車和大量彈藥。受害者還指認還有另外一名警員涉嫌參與了這項綁架行動。然而，該警員在警方抵達現場時外出，目前尚未被拘留。警方正在擴大調查範圍。
涉案4名警官初步被指控涉嫌共同拘禁他人、濫權、脅迫索取財物以及瀆職，一名平民則被指控涉嫌協助這些警官實施上述犯罪行為。