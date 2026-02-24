低空經濟｜湖北4款電動飛行器　實現空中ICU急救　價格有望平過車

內地春節上班第一天，2月24日，湖北召開「全省加快建成中部地區崛起的重要戰略支點推進大會」，現場展示4款湖北造的eVTOL（即：電動垂直起降飛行器），企業亦正在研發新產品，希望將售價控制在50萬（人民幣，下同）以內，價格媲美私家車，讓民眾可以像開車一樣開「飛車」。



據《極目新聞》介紹，展示的4款eVTOL分別是來自電鷹科技的「電鷹飛車」、福生航空展示的Sparrow-X2，以及武漢迅起科技有限公司展示的V1000型傾轉旋翼混動eVTOL，還有是雲航空科技的雲SW-One載人eVTOL。

銀灰色的「電鷹飛車」，像一架裝上翅膀、去掉車輪的汽車，整機長5.6米，寬3.9米，高1.6米，和一輛家用轎車的尺寸相仿，最大載重達450公斤。電鷹科技董事長、湖北無人機協會會長蔡曉東介紹，這款eVTOL去年7月完成首次試飛，採用8個封閉式旋翼，有效載荷載重400公斤，可容納4人，持續飛行時間超過20分鐘。且以純電驅動可以垂直起降，適用於城市空中運輸、物流運輸、應急救援等多種應用場景。

「電鷹飛車」未來將以低空出行為主。它可以抗七級風，通過提前規劃航運路線，避開可能的障礙物，通過程序設定以及自帶的降落傘等安全設施保障乘客安全。預計未來它的單價可以控制在200萬元以內。

電鷹飛車。（極目新聞）

福生航空展示的Sparrow-X2體型較大，可以載重2.7噸，標準配置為6座位；純電航程可達200公里，打開增程器全航程為1200公里航程，具備從市內到城際、省際飛行的能力。也因配備8具旋翼、空間較大，可以搭載包括移動CT、ECMO等專業醫療設備，Sparrow-X2可以承擔「空中ICU」的任務，亦可以用於消防、巡檢、安防、文旅等專業領域。

相比目前應用較多的醫用直升機，福生航空的「空中ICU」的成本可以控制在它的五分之一到十分之一左右，大約是1小時2000元。相比使用燃油、有駕駛員操縱的直升機，這款產品讓急救成本大幅降低，也讓更多有急救需求的市民消費得起。此外，「空中ICU」可以將患者的實時身體監測數據傳輸到地面，在空中進行分診，從而讓患者能及時轉到專業醫院，得到最及時有效的治療。

目前福生航空已與武漢一家醫療機構達成合作協議，對Sparrow-X2進行藥品運輸等方面的測試。陳昭言透露，2026年，福生航空計劃建造量產產線，完成首套飛機量產下線，簽約訂單150架，提供飛機租賃等合作業務。

續航里程超過1000公里 貨運無人機能從武漢飛到廣州

來自武漢迅起科技展示的是V1000型傾轉旋翼混動貨運版eVTOL，整機翼展13.26米，最大起飛重量2.8噸，據項目副總師李佳介紹，「V1000A載人版可搭載4人，V1000B貨運版載重400公斤。」

李佳介紹，採用混合動力的V1000具備垂直起降、載重比大、航程遠、成本低等特點，多項設計指標對標國際一流，同步按照適航認證標準設計。續航里程超過1000公里，足以支持它從武漢飛往廣州、南京、上海等地，能覆蓋全國90%的大中城市，打破短途飛行的里程焦慮。

此外，V1000可用於低空文旅、空中出行、貨物運輸、國防領域等多種用途。李佳介紹，「比如，為景區提供獨特的空中觀光體驗，提供類似網約車的即時響應服務，快速抵達災害現場的應急救援服務。」據了解，V1000A載人版正在進行結構裝配，近期將完成結構總裝下線；V1000B貨運版正在進行總裝調試，將開展試飛試驗工作。

售價有望50萬元以內 市民可以像開汽車一樣開「飛車」

「這款產品除了載人，還能應用於應急物資投送、山區物流、特種設備運輸等場景。」是雲航空科技研發總監熊清震介紹，現場展示的SW-One於2024年11月完成研發、組裝，是一款多旋翼飛行器，採用6軸12旋翼設計，整機長4.2米，翼展2.5米，高1.5米，起飛重量300公斤，續航時間可達30分鐘。

「產品中不僅包括無人駕駛飛行器，未來還將投入有人駕駛的版本。」熊清震介紹，公司在產品研發中，始終堅持「讓普通人也能體驗飛行」的理念，因此有人駕駛版本的飛行器，沒有採用飛機上常見的操縱桿，而是採用了和汽車類似的方向盤和腳踏板設計。當然，這種方向盤也做了適合飛行的改進，比如向上提就是上升，向下壓就是下降等，從而讓普通人也能更快地適應飛行訓練，像開車一樣開「飛車」。

熊清震說， 為了讓普通人也能圓飛行夢，他們希望將新產品的單價控制在50萬元以內。同時，他們還在研發適合在水面起降的產品，將來可以應用於公園、湖面等場景，讓更多的普通市民也能體驗飛行的樂趣。