直播｜神舟二十三號新聞發布會：黎家盈成首位港產太空人

今天（5月23日）上午9時，神舟二十三號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。



發言人介紹，經研究決定，瞄准北京時間5月24日23時08分發射神舟二十三號載人飛船。飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，朱楊柱擔任指令長。



黎家盈是中國首位執行飛行任務的第四批航天員，也是中國載人航天工程面向港澳地區選拔出的中國首位女性載荷專家。



（香港01直播截圖）

朱楊柱執行過神舟十六號載人飛行任務，張志遠和黎家盈分別來自於中國第三批、第四批航天員，是首次執行飛行任務。

神舟二十三號航天員乘組是中國首個由第三批和第四批航天員構成的乘組，乘組中有一名航天員將開展1年期在軌駐留試驗。

朱楊柱擔任指令長。（香港01直播截圖）

黎家盈。（香港01直播截圖）

張志遠。（香港01直播截圖）

目前，神舟二十三號船箭飛行產品質量受控，航天員乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，空間站組合體狀態正常，具備執行發射任務條件。

神舟二十三載人飛船任務完成全區合練。（央視）

黎家盈將作為首位港產女太空人，以「載荷專家」身份升空執行任務，她於120名報名參加國家第四批預備航天員計劃的港人中突圍而出。她擁有博士學歷，曾任警隊專責情報工作的秘密部門，專長在資訊科技及電腦範圍，亦是育有3名子女的母親。她近年被借調至保安局，自2023年起在北京接受航天訓練。

中國載人航天工程辦公室於2024年6月11日宣布完成第四批預備航天員選拔工作，獲選預備航天員當中，包括一名來自香港的載荷專家，惟當局一直未有公布香港載荷專家的名字。

據此前報道，國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。香港約有40人進入「初選」，十多人進入「複選」，最終多於一人進入「定選」。

2025年神舟二十號載人飛行任務舉行發布會，宣布入選第四批航天員的港澳航天員作為載荷專家，預計最快今年首次執行飛行任務。

去年4月23日，神舟二十號載人飛行任務新聞發布會在酒泉衛星發射中心舉行。（資料圖片/新華社）

不過，入選的香港載荷專家於2024年終曝光，為警務處一名時任女總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，該女總督察為黎家盈，而她於去年4月獲警方晉升為警司。

據知情人士透露，黎家盈曾在電訊公司工作，於2012年加入警務處。該知情人士續指，黎家盈並非正式考入警察學院（前身警察訓練學校）、「操過桂河橋」的警務人員，而是以專業人士身份加入警隊，駐守專責情報工作的秘密部門Technical Services Division（簡稱TSD），即「技術服務部」(又稱技術支援組)，當時的職級為督察（俗稱「兩粒花」），2024年入選香港載荷專家時任總督察，現時為警司。

黎家盈亦是育有三孩之母，據知她育有一對孖仔和一名女兒。黎家盈為香港大學畢業生，擁有博士學歷，她於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。

知情人士形容，她在兼顧學業、事業及家庭都全部到位，「好多男士連尾燈都跟佢唔到」，警隊內部都祝願黎家盈今次執行升空任務同樣到位。

今次入選的載荷專家女警為一名女總督察，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍。

神舟二十三號航天員將與神舟二十一乘組交接

神舟二十三號乘組將與神舟二十一號乘組交接。據此前報道，2025年11月5日，因在飛船舷窗上發現裂紋，神舟二十號返回任務被按下緊急暫停鍵，三名航天員最終於11月14日乘坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。11月25日，神舟二十二號飛船以無人狀態成功發射，這亦是中國航天第一次應急發射。

11月25日，神舟二十二號飛船在酒泉衛星發射中心發射升空。（微信公眾號＠中國載人航天）

但由於航天員乘組編號通常與所執行的飛船任務編號一致。下一個乘組將被命名為「神舟二十三號航天員乘組」，這意味「神舟二十二號航天員乘組」在序列中永遠空缺。