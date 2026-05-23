中華全國總工會黨組書記徐留平落馬　曾長期任職軍工系統

5月23日，中央紀委國家監委網站發布消息稱，中華全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記徐留平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



《財新網》報道，官宣落馬前，徐留平最後一次公開露面是在3月16日。據全總官網，當天，全總黨組理論學習中心組召開會議，專題學習《習近平關於樹立和踐行正確政績觀論述摘編》、習近平關於樹立和踐行正確政績觀的論述。

中華全國總工會黨組書記、副主席、書記處第一書記徐留平涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（中國一汽）

官網寫道，全總黨組書記、副主席、書記處第一書記徐留平主持會議並講話，全總黨組理論學習中心組還集體觀看了警示教育片。

公開資料顯示，徐留平，江蘇揚中人，北京理工大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，管理學博士學位，研究員級高級工程師。

2017年8月，徐留平調任中國第一汽車集團有限公司董事長、黨委書記，執掌一汽六年，2023年，徐留平履新中華全國總工會任黨組書記。（新浪汽車）

徐留平曾長期任職軍工企業，歷任中國兵器裝備集團公司發展計劃部副主任、主任；洛陽北方企業集團有限公司董事長；中國兵器裝備集團公司汽車部主任；中國兵器裝備集團公司總經理助理；中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組成員；中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組成員兼重慶長安汽車股份有限公司總裁、董事長、黨委書記，中國長安汽車集團股份有限公司董事長、黨委書記；中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組副書記；中國兵器裝備集團公司董事、總經理、黨組副書記。

2017年8月，徐留平調任中國第一汽車集團有限公司董事長、黨委書記，執掌一汽六年，2023年，徐留平履新中華全國總工會任黨組書記。

《財新網》整理隨著徐留平官宣落馬，2026年中央紀委國家監委已公佈26名中管幹部被查的消息，此前25人為：田學斌、李旭、顧軍、張建龍、楊宏勇、包惠、孫紹騁、王祥喜、連輯、肖傑、徐一丁、易煉紅、韓嵩、雷思維、胡衡華、周亮、郭永航、岳普煜、馬興瑞、王文靈、姚玉舟、丁業現、羅藺、費高雲、王曉東。