安徽合肥市委書記費高雲被查　曾因響水78死爆炸事故被問責

2026年5月6日，據中央紀委國家監委網站消息，安徽省委常委、合肥市委書記費高雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



2019年，位於江蘇省鹽城市響水縣的天嘉宜化工有限公司發生特別重大爆炸事故，造成78人死亡、76人重傷。時任江蘇省副省長的費高雲被國家監委給予政務記過處分。



安徽合肥市委書記費高雲。（國新網）

據中央紀委國家監委網站消息，安徽省委常委、合肥市委書記費高雲涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

據《新京報》報道，費高雲1971年出生於江蘇淮安，1992年12月加入共產黨，曾在江蘇官場任職多年。費高雲曾任常州市市長、常州市委書記等職，2018年任江蘇省副省長，2021年1月任江蘇省委常委、省委政法委書記，2021年年底任江蘇省委常委、常務副省長。

費高雲。（新京報）

2022年12月，費高雲任安徽省委常委，後同時任常務副省長，2025年4月任安徽省委常委，合肥市委書記，至此番被查。

曾因響水78死事故被問責

2019年3月21日14時48分，位於江蘇省鹽城市響水縣生態化工園區的天嘉宜化工有限公司發生特別重大爆炸事故，造成78人死亡、76人重傷，640人住院治療，直接經濟損失198635.07萬元。事故涉及22件刑事案件，涉案7個被告單位和53名被告人。

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據《新華社》報道，時任江蘇省副省長的費高雲作為先後分管、協管安全生產（應急管理），代管生態環境工作的副省長，對全省安全生產和環境保護工作領導督促不力，對爆炸事故的發生負有重要領導責任。根據相關規定，國家監委給予費高雲同志政務記過處分。

此前報道：【江蘇化工廠爆炸】江蘇副省長樊金龍、費高雲因事故被問責