福建毒楊梅曝光價跌9成　記者遭威脅反擊：不戴戕害果農的帽子

據此前報道，福建媒體《第一幫幫團》揭露在福建省漳州龍海白水鎮、浮宮鎮兩大楊梅產區，多家收購點違規浸泡防腐劑、濫用三無甜味劑，有經手的工人坦言：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」該案在內地引發關注。福建漳州官方亦追回問題楊梅540公斤，行政立案12宗，刑事立案2宗、刑事拘留5人。查處的問題楊梅和查扣的違規添加劑，並全部銷毀。



然而，揭露這一嚴重食安事件的記者楊威，卻面臨疑似相關商家的死亡威脅，並指責她損害果農利益，她在社交平台發影片回應稱，「『戕害果農』兇手這個帽子，媒體不戴」。



據此前報道，每年5月，福建漳州龍海浮宮鎮、白水鎮的楊梅進入集中上市期。福建頻道《第一幫幫團》調查發現，當地多家收購點使用添加了違禁防腐劑脫氫乙酸鈉，以及一款號稱可達蔗糖8000倍甜度的「三無」複合甜味劑浸泡楊梅。

現場還有務工人員提醒臥底記者不要食用這種「泡水」楊梅：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」據報道，單家收購點日銷問題楊梅上千斤，旺季超5000斤（2500kg）。

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楊梅是漳州的特色優勢農產品，是重要的民生產業。作為楊梅主要出產地，出口歐盟的楊梅卻經過國家食品安全檢測銷售海外，而給銷售給國內的楊梅卻經過化學用品浸泡，引發「雙標」質疑。

漳州市食品安全委員會辦公室20日晚間發布官方通報稱，對媒體暗訪涉及的楊梅收購點逐一核查，發現實際涉事收購點共5家，查扣問題楊梅225公斤和一批違規添加劑，並立案調查。同時追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤，行政立案12起，刑事立案2起、刑事拘留5人。對查處的問題楊梅和查扣的違規添加劑，全部銷毀。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

此外，從5月15日開始，即組織開展為期45天的專項整治行動，全面加強楊梅從收購、儲存到銷售的全過程監管，堅決杜絕問題楊梅流入市場。5月16日至5月20日12時，共檢驗楊梅639批次，全部合格。

雖然得到官方正面回應及處理，但因此事當地楊梅陷入嚴重滯銷，市價更從每市斤人民幣13.8元暴跌至1元，有果農將這次曝光認為是媒體損害果農利益，導致農產品滯銷。甚至有果農對曝光此事的記者楊威發去私信進行威脅辱罵，並稱「敢不敢死到龍海來看看」，指責媒體誤導消費者「缺德」。

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對此，楊威在社交媒體發布多條影片回應事件，表示當地部分果農用沒有泡過的楊梅送去抽檢，這些留言正說明了他們「囂張、有恃無恐」。楊威稱，「當地媒體把這事曝光了，按理說應該是件好事兒，保護了消費者，揭露了黑幕。」她指出，這說明在部分人認知中，楊梅泡藥水並非嚴重問題，問題在於「你為什麼要說出來」，「這套邏輯一旦成立，行業潛規則就不是秘密了，變成共識。」

面對威脅，楊威亦回擊稱，「你可以繼續辱罵媒體人，但當你將藥水浸泡楊梅時，請確保你的手不要顫抖。因為下一次，可能不再是記者前來暗訪了」。