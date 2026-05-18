福建商販用｢8000倍甜度｣添加劑泡楊梅　工人：泡藥的，我們不敢吃

福建頻道《第一幫幫團》報道，在福建省漳州龍海白水鎮、浮宮鎮兩大楊梅產區，多家收購點違規浸泡防腐劑、濫用三無甜味劑，有經手的工人坦言：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」



楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

工人：我們自己都不敢吃

每年5月，福建漳州龍海浮宮鎮、白水鎮的楊梅進入集中上市期。福建頻道《第一幫幫團》調查發現，當地多家收購點使用添加了違禁防腐劑脫氫乙酸鈉，以及一款號稱可達蔗糖8000倍甜度的「三無」複合甜味劑浸泡楊梅。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（看看新聞）

現場還有務工人員提醒臥底記者不要食用這種「泡水」楊梅：「不能吃，有泡藥的」「我們不敢吃。」據報道，單家收購點日銷問題楊梅上千斤，旺季超5000斤（2500kg）。

違禁防腐劑脫氫乙酸鈉。（第一幫幫團）

號稱可達蔗糖8000倍甜度的「三無」複合甜味劑。（第一幫幫團）

不少批發商表示，明知此類添加劑違規，長期食用會損害身體健康。但早熟楊梅本身口感偏酸，還不易存放，加上同行普遍違規添加，自己若不添加，楊梅難以售賣。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

專家：或加重臟器慢性損傷

福建省第二人民醫院藥學部主管醫師陳明介紹，「三無」複合甜味劑成分不明，可能含有超量的糖精鈉、甜蜜素等，長期食用會引起神經系統的嚴重不適，容易引發頭暈、頭痛、渾身乏力、記憶力減退等不適症狀。對於青少年記憶力發育影響更大。還會擾亂人體正常內分泌代謝，肝腎的功能，嚴重還會加重臟器的慢性損傷。

目前，漳州市相關部門已對轄區內楊梅經營商戶開展專項突擊檢查，對涉嫌違規添加的楊梅依法封存，並抽樣送檢。

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅商販浸泡8000倍超甜三無添加劑。（第一幫幫團）

楊梅怎麼選購？

報道指出，若發現楊梅表面發黏、滑溜溜，觸摸後手部留有甜黏感，或是輕舔表皮有明顯甜味，則很可能是添加了甜味劑；若發現楊梅手感偏硬、質地發僵，則很大概率加了防腐劑，建議謹慎選購。