「無人機剋星」亮相　AU100車載反制系統可鎖定5公里內黑飛目標

2026世界無人機大會5月21日在深圳開幕，來自全球140多個國家和地區、近千家企業參展。其中，由普宙科技研發的AU100型無人機綜合反制系統，因採用普通箱型車作為載台，具備高度機動部署能力，被外界稱為「無人機剋星」，成為本屆展會焦點之一。



內媒《濟南時報》報道，相較於展場內各式新型無人機產品，AU100型無人機綜合反制系統更受到外界關注，該系統將反制設備整合於一般箱型車車頂，可兼顧市區與郊外等不同環境的快速部署需求，並可在車內完成全流程操作。

報道指出，AU100型無人機綜合反制系統車頂搭載紅外熱成像系統、雷達系統及訊號干擾系統等設備，結合相關裝備後，可形成一套涵蓋「紅外感知、多譜融合、全流程反制」的無人機防控體系。

AU100型無人機綜合反制系統。（翻攝央視新聞）

根據參展商介紹，該系統整合從「軟」到「硬」的多種反制方式。其中，「軟」打擊主要採用無線電干擾手段，在「硬」打擊方面，則整合網捕、巡飛網捕等多樣化物理攔截方式。

參展商表示，未來系統還將進一步拓展動能攔截無人機能力，專門針對高速FPV（第一人稱視角）無人機進行攔截。據介紹，相關動能攔截無人機飛行速度最高可達每秒110公尺。

報道指出，AU100無人機綜合反制系統集「察、打、聯、布、數」五大功能於一體，具備車載機動部署能力，可對5公里範圍內的「黑飛」無人機進行精準探測與多手段反制。「黑飛」意指未經官方主管機關批准、未取得合法資格、或違反空域限制與飛行規定的航空活動。

AU100型無人機綜合反制系統。（翻攝央視新聞）

隨著內地近年積極發展低空經濟，無人機已廣泛應用於生產作業、物流運輸、航拍娛樂及公共服務等領域。不過，「黑飛」及違規飛行問題也持續引發安全隱憂，對監管部門形成挑戰。

《濟南時報》報道指出，在無人機數量快速增長背景下，新型反制系統被視為提升城市安全管理及重要設施防護能力的重要解決方案之一。未來隨著低空經濟持續發展，相關反無人機技術及市場需求也有望同步擴大。