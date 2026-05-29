神舟二十一號｜航天員完成任務交接　將乘神舟二十二號返回地球

據新華社5月29日報道，神舟二十二號載人飛船與中國空間站組合體成功分離，出差太空200餘天的神舟二十一號航天員張陸、武飛、張洪章即將踏上回家之旅。



5月28日，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與有神舟二十三號乘組成員黎家盈、朱楊柱和張志遠移交了中國空間站的鑰匙。



據新華社28日報道，神舟二十一號航天員乘組已完成全部既定任務，並與神舟二十三號乘組移交了中國空間站的鑰匙。（央視新聞）

5月28日，神舟二十一號和神舟二十三號航天員乘組進行交接儀式，移交中國空間站的鑰匙。

神二十三號航天員乘組接過鑰匙後說「向你們學習，我們會將飛天接力棒穩穩當當地跑好！」

已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將於近日乘神舟二十二號載人飛船返回地球。

5月27日，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。