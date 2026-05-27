神舟二十一號乘組將返地球 駐站超200天 東風著陸場完成演練
撰文：鄭寧
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神舟二十三號載人飛船於5月24日晚間11時08分成功發射。據央視報道，近期，已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將乘神舟二十二號載人飛船返回地球。今日（27日）晚間，東風著陸場完成第二次全系統綜合演練，全面檢驗搜救回收任務組織指揮、協同配合以及應急保障等能力。
這是神二十一航天員返回前，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。
據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。
目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。
據了解，這次任務新測試使用的通信設備，具有高帶寬、低延時等特點，在通話質量和通信穩定性上有顯著提升。目前，東風著陸場各搜救力量已準備就緒，裝備設備狀態良好，氣象條件較好，具備執行返回任務條件。
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