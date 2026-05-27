神舟二十一號乘組將返地球　駐站超200天　東風著陸場完成演練

神舟二十三號載人飛船於5月24日晚間11時08分成功發射。據央視報道，近期，已進駐空間站超過200天的神舟二十一號航天員乘組，張陸、武飛、張洪章將乘神舟二十二號載人飛船返回地球。今日（27日）晚間，東風著陸場完成第二次全系統綜合演練，全面檢驗搜救回收任務組織指揮、協同配合以及應急保障等能力。



2025年12月9日18時45分，經過約8小時的出艙活動，神舟二十一號乘組航天員張陸、武飛、張洪章密切協同，圓滿完成第一次出艙活動，完成了神舟二十號飛船返回艙舷窗巡檢拍照等任務。這是12月9日在北京航天飛行控制中心屏幕上拍攝的神舟二十一號乘組航天員張陸與武飛（右）在艙外工作的畫面。（新華社）

這是神二十一航天員返回前，東風著陸場進行的最後一次全系統綜合演練。此前，東風著陸場已組織完成搜救分隊通信聯調、空地協同搜救訓練等。

據介紹，神舟二十二號載人飛船預計著陸時間為黃昏時段，搜救處置工作經歷晝夜交替，後送時間為夜間。著陸場將繼續沿用前期夜間搜救中成熟的無人機照明布設方案，確保著陸場整體照明亮度充足，視野清晰，能夠保障晝夜連貫作業。

2026年4月16日，神舟二十一號航天員乘組完成第三次出艙活動。（央視截圖）

目前，3名航天員在軌時間近7個月，這對出艙轉運、醫監醫保等提出了更高要求。為此，酒泉衛星發射中心醫監醫保人員在演練中嚴守規範、精細操作，著陸區還專門設置了航天員專用進出無障礙升降平台。

據了解，這次任務新測試使用的通信設備，具有高帶寬、低延時等特點，在通話質量和通信穩定性上有顯著提升。目前，東風著陸場各搜救力量已準備就緒，裝備設備狀態良好，氣象條件較好，具備執行返回任務條件。