浙江柯橋館藏青銅劍現｢拼接痕｣　花費92萬徵集　官方：不存在掉包

今年4月，一名男子質疑浙江紹興柯橋區博物館中一把戰國青銅劍疑有「拼接痕」。5月30日，官方通報稱，「拼接痕」是由於古工藝與材料老化，排除館藏期間損壞的情形，並不存在掉包情況。



《新京報》報道，今年4月，一名男子稱浙江紹興柯橋區博物館中一把戰國青銅劍疑有「拼接痕」，然而在此前登記入庫時情況寫着「完整」。

該名男子稱，這把劍是花費92萬人民幣從社會徵集，「這劍徵集來後一直保存在庫房，直到2023年移交時發現多處拼接痕跡」。

網民發現青銅劍有疑似拼接痕。（南方都市報）

官方通報：不存在掉包

浙江省紹興市柯橋區委區政府調查組5月30日發佈情況通報稱，通報稱，該青銅劍於2013年1月收藏入庫，隨後被鑑定為二級文物。

2023年7月，博物館文物庫房保管員在工作交接中發現該文物存在疑似「拼接痕」，並在藏品總賬備註欄中註明相關信息。柯橋區文物局、柯橋區博物館經調查沒有發現館藏環節的問題，分析認為此劍在徵集前可能存在修復情況，但並未報告。

經調查，專家組確認博物館現館藏的青銅劍與徵集入庫時的「戰國菱格紋青銅劍」為同一器物，不存在「調包」情形；確認劍柄處「拼接痕」實為古代鑄造工藝痕跡，劍身上3處「拼接痕」為舊修痕跡，徵集鑑定時不可見，後因精修所用材料老化逐漸顯現。通報指出，事件中工作人員工作中存在履職不到位情形，將依規依紀被問責。