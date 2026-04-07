全球首次！中國鈉離子電池取得重大突破　徹底阻斷熱失控

《科技日報》報道，4月6日，中國科學院物理研究所研究員胡勇勝團隊在《自然·能源》發表重磅成果：該團隊成功開發出一種具有自保護功能的可聚合不燃電解質（PNE），全球首次在安時級鈉離子電池中實現徹底阻斷熱失控。



中國科學院物理研究所研究員胡勇勝團隊在《自然·能源》發表重磅成果。（Nature官網）

胡勇勝團隊打破了「阻燃電解液等於安全」的傳統認知，跳出單一防線，構建了「熱穩定性—界面穩定性—物理隔離」三位一體的智能安全防護體系。

文章介紹，可聚合不燃電解質（PNE）在電池溫度異常升高至150℃以上時，會自動由液態固化為緻密屏障，相當於在電池內部築起一道「智能防火牆」，徹底切斷熱失控的傳播路徑。

這一突破並未犧牲電池的高性能表現。文章指出，該電池兼具極好的寬溫性能（-40℃到60℃）和耐高壓穩定性（>4.3V），且材料均為成熟的工業化產品，具備極高的產業化競爭優勢。這一成果刷新了人們對電池安全的認知。

這一技術未來將在中科海鈉科技有限責任公司安時級鈉離子電池產品中應用。（胡勇勝團隊）

這一技術未來將在中科海鈉科技有限責任公司安時級鈉離子電池產品中應用，為鈉離子電池在電動汽車、重型卡車、大規模儲能等領域的商業化落地奠定堅實基礎。