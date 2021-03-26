新疆棉花｜周冬雨終止與Burberry合作　王者榮耀角色新服裝也下架

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-26 12:37

H&M、Nike、adidas等國際品牌拒用新疆棉的聲明被翻出後，觸發兩岸三地明星「割席潮」。同屬「良好棉花發展協會」BCI成員的英國奢侈品牌Burberry在內地也遭到抵制。 Burberry品牌大使周冬雨的工作室周四（25日）宣布，終止與Burberry品牌的所有合作。同日，騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》也宣布取消與Burberry合作皮膚計劃。

周冬雨與宋威龍宣布終止與Burberry的合作。（微博）

周冬雨工作室在聲明指出，知悉BCI組織造謠污蔑中國新疆棉花事件後，工作室於第一時間與Burberry品牌方進行聯繫並核實具體情況，但截至發布聲明前，Burberry品牌方仍未明確公開表達其態度及立場。「國家利益高於一切，周冬雨女士堅決抵制以任何形式污蔑中傷或支持污蔑中傷中國的言論及行為。」

+ 2 + 2 + 2

另一名內地藝人宋威龍的經紀公司也發布聲明稱，宋威龍決定終止與Burberry的合作，強調堅決反對一切損害國家利益、傷害人民感情的行為，並對該行為予以譴責。

騰訊手游《王者榮耀》也以遊戲中虛擬人物作出表態。王者榮耀官方微博發文指出，團隊決定取消與Burberry合作的「瑤」-「自然之靈」新皮膚及「森海之靈」星傳說皮膚計劃。

王者榮耀遊戲角色身穿的Burberry服裝已被下架。（網絡圖片）

據不完全統計，有10個品牌捲入今次「割席潮」。截至周四晚，已有超過40位中、港、台藝人與相關品牌終止合作，包括彭于晏、鄧倫、楊穎（Angelababy）、陳立農、王嘉爾、宋妍霏、趙露思、張鈞甯、彭昱暢、丁禹兮、任敏、金晨、邱天、王源、井柏然、倪妮、雷佳音、王一博、譚松韻、黃軒、宋茜、辣目洋子、劉昊然、李現、楊洋、古力娜紮、許光漢、劉雯、白敬亭、歐陽娜娜、張藝興、劉雨昕、陳偉霆、李振寧、孟美岐、張子楓等。