英媒：迫於中國政府壓力　馬雲湖畔大學已暫停招生計劃

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-10 09:45

阿里巴巴創辦人馬雲所創辦的湖畔大學招生遇阻，引發關注。英媒引述消息人士稱，在來自中國政府的壓力下，該校已被迫暫停招生。

據英國傳媒4月9日報道，有知情人士透露，湖畔大學已經暫停原定3月底開始的一年級課程，目前尚不清楚新生入學報名何時進行，但為現有學生開設的課程照常進行，學校也不會永久關閉。

湖畔大學創立於2015年，位於浙江杭州，由馬雲、柳傳志等企業家親自授課，招生對象是企業決策者，條件為創業3年以上、年度營收超過3,000萬元人民幣以及企業納稅3年以上等。學員入學時的平均年齡為38歲，平均創業年限超過11年。

據報道，美國打車APP優步（Uber）創辦人卡蘭尼克（Travis Kalanick）等海外企業家也曾到湖畔大學演講。

消息人士稱，「中國政府認為湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝着馬雲的目標前進……那是不被允許的。」

另一位與馬雲合作的消息人士説，「湖畔大學就像一個精英社區，它是（中國政府機構）的主要目標之一。」這名消息人士也聲明，北京可能認為，馬雲通過湖畔大學培養強大的追隨者，但企業家精神是學校的重點。

自2020年10月的一次演講失言後，馬雲就一直處於風口浪尖。

2020年10月，馬雲在上海外灘金融峯會演講時，公開批評中國金融監管制度扼殺創新，引發輿論熱議。

此後，馬雲旗下的螞蟻集團的上市被緊急叫停，阿里巴巴旗下的阿里巴巴投資有限公司、天貓因涉嫌壟斷而分別被罰款人民幣50萬元；阿里巴巴集團控股有限公司因涉嫌壟斷行為被立案調查，螞蟻集團多次被約談。

4月10日，中國市場監管總局依法對阿里巴巴﹙9988﹚在中國境內網路零售平臺服務市場實施「二選一」壟斷行為作出行政處罰，金額達182.28億元人民幣。